Sắp xếp các điểm trường lẻ: Hướng đến mục tiêu nâng chất lượng giáo dục

(GLO)- Hiện nay, ngành giáo dục đang sắp xếp các điểm trường lẻ trên cơ sở bảo đảm cơ sở vật chất, chất lượng dạy học và quyền lợi học tập của học sinh.

Ðây là bước tiếp nối lộ trình tổ chức lại mạng lưới trường lớp, hướng tới sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục.

Rà soát, sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tiễn

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, Gia Lai duy trì nhiều điểm trường lẻ để tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường. Tuy nhiên, mạng lưới phân tán khiến việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí giáo viên và quản lý chuyên môn gặp nhiều khó khăn.

Việc sắp xếp hợp lý các điểm trường lẻ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Hồ Điểm

Trước thực trạng đó, tháng 3-2026, UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031.

Theo phương án, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.266 trường mầm non và phổ thông công lập gồm 379 trường mầm non, 405 trường tiểu học, 82 trường tiểu học và THCS, 298 trường THCS, 102 trường THPT cùng 1.899 điểm trường lẻ (trong đó, mầm non 1.097 điểm, tiểu học 615 điểm, tiểu học và THCS 174 điểm, THCS 13 điểm).

Từ thực trạng mạng lưới trường lớp còn phân tán, tỉnh xác định từng bước tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục theo lộ trình phù hợp. Theo đó, giai đoạn 2026-2031, tỉnh dự kiến sắp xếp 32 trường thành 15 trường, giảm 17 đầu mối; đồng thời, thu gọn 346 điểm trường lẻ. Trong đó, các địa phương không thuộc khu vực biên giới dự kiến sắp xếp 22 trường thành 11 trường, giảm 11 trường và 339 điểm trường lẻ.

Tại khu vực biên giới, tỉnh dự kiến sáp nhập 6 trường tiểu học và 4 trường THCS tại 4 xã thành 4 trường liên cấp tiểu học và THCS, giảm 6 đầu mối trường và 7 điểm trường lẻ. Đồng thời, cả 7 xã biên giới sẽ được tổ chức theo mô hình trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS.

Để cụ thể hóa phương án này, ngày 2-7-2026, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới; đồng thời, xây dựng kế hoạch sắp xếp hợp lý các điểm trường lẻ theo điều kiện từng địa phương, ưu tiên duy trì những điểm trường có vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất tốt và xem xét sáp nhập các điểm trường quy mô nhỏ, không đáp ứng tiêu chuẩn.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết: Việc rà soát, sắp xếp hợp lý các điểm trường lẻ được tỉnh xác định là nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế của từng địa phương.

Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từng bước tập trung nguồn lực đầu tư

Theo phương án UBND tỉnh ban hành từ tháng 3-2026, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Một trong những địa phương đã triển khai lại mạng lưới trường lớp là phường Quy Nhơn Nam. Theo phương án, Trường Mầm non Quang Trung và Trường Mầm non Ghềnh Ráng được sáp nhập, lấy tên Trường Mầm non Quang Trung.

Trước khi sắp xếp, 2 trường có tổng cộng 13 điểm trường. Đại diện nhà trường cho biết, sau khi rà soát, nhà trường hiện duy trì 5 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 4 điểm lẻ. Việc thu gọn các điểm trường góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời vẫn bảo đảm nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn.

Trong khi đó, tại xã Đak Đoa, theo phương án của tỉnh, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa và Trường Tiểu học số 3 Đak Đoa sẽ được sắp xếp thành một trường.

Sau khi tổ chức lại, trường mới có một điểm trường chính tại Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa và một điểm trường lẻ. Như vậy, việc sắp xếp không thực hiện theo hướng cứng nhắc mà được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bà Trần Thị Hà Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa - cho biết, sau khi sắp xếp, nhà trường sẽ duy trì một điểm trường lẻ nhằm bảo đảm điều kiện học tập của học sinh. Nhà trường sẽ phối hợp với địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai theo lộ trình.

Tương tự, Trường Mầm non Mỹ Quang và Trường Mầm non Mỹ Chánh Tây (xã Phù Mỹ) sẽ được sắp xếp thành một trường. Bà Huỳnh Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Chánh Tây - cho hay: Việc sắp xếp sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, thuận lợi trong quản lý và bố trí đội ngũ. Tuy nhiên, cần hướng đến bảo đảm sự ổn định của đội ngũ giáo viên và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Với phương án đã được UBND tỉnh ban hành và các văn bản chỉ đạo trong thời gian gần đây, Gia Lai đang từng bước sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Việc thực hiện theo lộ trình sẽ góp phần tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo nền tảng để ngành Giáo dục tỉnh đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới trong giai đoạn tới.