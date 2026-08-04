Học sinh lập hội nhóm trực tuyến có dấu hiệu vi phạm, Công an sẽ phối hợp xử lý

(GLO)- Bộ GD&ĐT và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh.

Kế hoạch hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, lấy học sinh làm trung tâm; ưu tiên bảo vệ an toàn, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Khi phát hiện các hội nhóm trực tuyến do học sinh lập ra có dấu hiệu vi phạm, lực lượng Công an cơ sở sẽ thông báo và phối hợp với nhà trường để ngăn chặn, quản lý, giáo dục học sinh. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ, 2 ngành sẽ đẩy mạnh trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường và bảo đảm an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

Một nội dung đáng chú ý là Ban Giám hiệu nhà trường và Trưởng Công an cấp xã sẽ thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp để trao đổi, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh.

Hai bên cũng duy trì cơ chế giao ban định kỳ hoặc đột xuất nhằm nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trường học và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đối với không gian mạng, khi phát hiện các hội nhóm trực tuyến (Facebook, Zalo, Telegram công khai hoặc kín) do học sinh lập ra có biểu hiện nói xấu, bôi nhọ, kích động bạo lực, rủ rê đua xe hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, lực lượng Công an cơ sở sẽ thông báo và phối hợp với nhà trường để ngăn chặn, quản lý, giáo dục học sinh, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, lực lượng Công an cơ sở sẽ phối hợp với nhà trường bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cổng trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn, đồng thời phối hợp quản lý, giáo dục học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhà trường cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các vụ việc bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong học sinh.