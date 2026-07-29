Ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 28-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước, đồng thời tạo cơ hội để trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Ảnh: Phương Vi

Theo Chương trình, đến năm 2030, phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và kỹ năng phòng ngừa lao động trẻ em phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, 100% công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em trong cơ quan quản lý y tế, giáo dục; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, phòng-chống xâm hại trẻ em và lao động trẻ em.

Chương trình cũng đặt mục tiêu 90% doanh nghiệp đang hoạt động, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp; 95% cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện.

Ngoài ra, Chương trình phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm; giảm tỷ lệ lao động trẻ em (người từ 5 đến dưới 18 tuổi) xuống dưới 1,1%; 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp; 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng theo quy định của pháp luật.

Chương trình đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quy định pháp luật và cơ chế, chính sách về bảo vệ trẻ em; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em. Ảnh: Phương Vi

Đồng thời, 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em và kết nối dùng chung với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

Để đạt các mục tiêu trên, Chương trình đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quy định pháp luật và cơ chế, chính sách về bảo vệ trẻ em; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp đối với lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác bảo vệ trẻ em.

Trong đó, Chương trình yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em và các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết; đồng thời hoàn thiện các quy định về dịch vụ bảo vệ trẻ em, tiêu chí xác định lao động trẻ em và cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng-chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Về công tác tuyên truyền, Chương trình nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả môi trường mạng để phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền; ưu tiên triển khai tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời xây dựng các chương trình, tài liệu truyền thông; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, Chương trình yêu cầu nghiên cứu lồng ghép các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp, trợ giúp pháp lý và an sinh xã hội; thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ để hình thành mạng lưới liên thông, toàn diện; nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và phòng điều tra thân thiện.

Chương trình phấn đấu 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em. Ảnh: Phương Vi

Chương trình cũng yêu cầu tập trung phòng ngừa, phát hiện lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chuỗi cung ứng, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình, kinh doanh cá thể và các làng nghề; thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp, bảo đảm trẻ em được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, giáo dục phổ thông, đào tạo nghề phù hợp, đồng thời hỗ trợ gia đình cải thiện sinh kế, giảm nghèo. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng cơ chế tự giám sát, đánh giá nguy cơ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bên cạnh đó, Chương trình đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển; đồng thời cập nhật, chuẩn hóa, kết nối dùng chung dữ liệu trẻ em với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em; nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, kết nối và chia sẻ dữ liệu về trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trở thành lao động trẻ em, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục và lao động trẻ em.