Gia Lai khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 19-8, tỉnh Gia Lai đồng loạt khởi công các dự án nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

* Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn từ Km22+000 - Km90+000 chính thức khởi công vào sáng nay.

Dự lễ khởi công về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Bộ Xây dựng, Tài chính.

Phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền, người dân các địa phương có dự án đi qua.

Đại biểu nhấn nút khởi công dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 dài 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Tuyến được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2029.

Trong 3 dự án thành phần, dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất (khoảng 27.576 tỷ đồng) và quy mô kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung triển khai nhiều công trình giao thông chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế liên vùng; đồng thời góp phần củng cố quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Dự án thành phần 2 được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự kết nối đồng bộ giữa dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3; mở ra tuyến vận tải thuận lợi từ vùng cao nguyên đến cảng biển, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng thông tin: Dự án thành phần 2 đi qua khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8 km, hầm Mang Yang ở độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên; cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100 m. Đây là những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó các trụ cầu được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Trước những yêu cầu đó, Bộ Xây dựng đề nghị các nhà thầu căn cứ hợp đồng, sớm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết cho từng gói thầu; tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức thi công.

Các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật; đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm từ những dự án có điều kiện kỹ thuật phức tạp để đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm chất lượng và ổn định công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ trái sang) và Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân tặng quà cho Công an 6 xã, phường. Ảnh: Đức Thụy

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án bám sát công trường, tăng cường giám sát quá trình thi công. UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; đồng thời, tỉnh hoàn thiện quy hoạch, tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến cao tốc nhằm phát huy tối đa hiệu quả công trình sau khi đưa vào khai thác.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng 6 phần quà cho Công an 6 xã, phường có dự án đi qua nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026).

Dự án thành phần 2 được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

* Cũng trong sáng 19-8, lễ khởi công Dự án đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đến Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) đã diễn ra tại phường Diên Hồng.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghi thức khởi công Dự án đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đến Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Dự án đường Lê Thánh Tôn có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến (vị trí Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) đến Km 533+480 đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đi qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú, được UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 4,13 km, đạt tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, tải trọng thiết kế nền, mặt đường 10 tấn/trục.

Dự án có nền đường rộng 30 m, lòng đường rộng 21 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m cùng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh… Tổng mức đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Gia Lai; dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ khởi công Dự án đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Hoàng Hoài

Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang diện mạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn hai phường Diên Hồng, Hội Phú nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao tặng 10 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 phường Diên Hồng và Hội Phú.

﻿Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng 10 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hoài

* Tại xã Bình Khê, UBND tỉnh cũng long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân xã Bình Khê.

Nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang. Ảnh: Trần Dung

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng là nhà đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Bình Khê với quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư gần gần 1.800 tỷ đồng.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng từ quý II/2026; bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1-2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý IV/2029.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang. Ảnh: Trần Dung

Với vai trò là chủ đầu tư, ông Trần Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng cam kết thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xúc tiến đầu tư, thu hút dự án thứ cấp; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích chung cho tỉnh Gia Lai, cho doanh nghiệp và người dân.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang được triển khai tại xã Bình Khê với quy mô 300 ha. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của 1 dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn; đồng thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa quy hoạch, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho các đối tác cam kết đầu tư. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kỳ vọng Khu công nghiệp Tây Giang sẽ mở ra một không gian phát triển công nghiệp mới cho tỉnh; nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và các loại hình dịch vụ tại địa phương.

Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh.

Tại buổi lễ, Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng đã trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho các đối tác cam kết đầu tư gồm: Công ty CP Takao Nguyên Liệu Mới, Công ty CP A Z B, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ecometal Green.

Dịp này, Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng cũng đã trao cho UBND xã Bình Khê 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Lai.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng trao tặng UBND xã Bình Khê 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Lai. Ảnh: Trần Dung

* Cùng ngày, tại xã Vân Canh, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng cũng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và Pallet. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự buổi lễ.

Dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và Pallet được định hướng hình thành 1 cơ sở chế biến gỗ tập trung, đồng bộ và hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và phụ phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và Pallet. Ảnh: Nhật Trường

Các sản phẩm chủ yếu của dự án gồm: viên nén chất đốt sinh khối, pallet gỗ, các sản phẩm gỗ công nghiệp và những sản phẩm phụ trợ từ gỗ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Theo định hướng đầu tư, dự án có công suất thiết kế dự kiến khoảng 32 tấn sản phẩm/giờ, sản lượng thương mại ổn định khoảng 179.520 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư gần 462 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp chế biến nhờ không gian phát triển rộng, kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng và vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp đến hệ thống đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết từ nguyên liệu, chế biến sâu đến logistics, tiêu thụ và xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng rừng trồng, tăng tỷ lệ chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời, chủ động xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tăng cường liên kết với người dân, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Vân Canh. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng đã trao tặng 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Canh nhằm động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới và thể hiện tinh thần đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

* Lễ khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng cũng đã long trọng diễn ra tại Km45+00 tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang (xã An Lương). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương dự buổi lễ.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng, gồm 2 dự án giao thông thành phần, với tổng chiều dài khoảng 40 km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng. Ảnh: Hồng Phúc

Trong đó, dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn, có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4-6 làn xe; nền đường rộng từ 24-40 m; đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2-4 làn xe; nền đường rộng từ 12-20,5 m; đi qua địa bàn các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 6-2028.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án phát triển tích hợp thích ứng. Ảnh: Hồng Phúc

Dự án phát triển tích hợp thích ứng kỳ vọng mở rộng không gian, tạo thêm dư địa và động lực phát triển cho tỉnh. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics; qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án phát triển tích hợp thích ứng. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị tư vấn cần tập trung cao độ cho việc tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế; huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; vật liệu, thiết bị thi công phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Phương tiện, máy móc được huy động triển khai thi công ngay sau lễ khởi công Dự án phát triển tích hợp thích ứng. Ảnh: Hồng Phúc

Đối với các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án; kịp thời xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.