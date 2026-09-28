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Thời sự

Gia Lai được tài trợ hơn 25 triệu USD để triển khai Dự án RECAF

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HỒNG UYÊN
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(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ hơn 25 triệu USD (tương đương 617 tỷ đồng) để triển khai Dự án giảm khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF).

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2028 tại 16 xã gồm: Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Sró, Đăk Song, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Kon Gang, Ia Băng, Kdang, Đak Sơ Mei, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra và Ayun nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

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Ông Trần Mạnh Hùng - PGĐ Ban Quản lý Dự án RECAF tại Gia Lai làm việc với UBND xã Kon Chiêng để phối hợp triển khai dự án. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Dự án RECAF tập trung triển khai các mô hình nông-lâm kết hợp và phát triển chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng; hỗ trợ khoảng 12.500 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, khoảng 3.000 hộ dự kiến tăng tối thiểu 20% thu nhập.

Dự án đặt mục tiêu giảm 1,2 triệu tấn CO₂ quy đổi, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 46,5% vào năm 2030.

Thông qua các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng, RECAF hướng đến phát triển kinh tế xanh, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về REDD+ trên địa bàn tỉnh.

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