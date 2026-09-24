Cháy xưởng sản xuất bỉm hơn 2.000 m² ở Hà Nội

(GLO)- Một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m² ở xã Sơn Đồng (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong tối 23-9. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai nhiều phương tiện dập lửa, không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huy Mạnh/Vnexpress

Khoảng 21 giờ 10, người dân phát hiện đám cháy và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Ít nhất 10 xe cứu hỏa thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 và 23 cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

Tới khoảng 22 giờ 45, hỏa hoạn được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, ngăn lửa bùng trở lại. Khu vực cháy hiện đang được phong tỏa phục vụ khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại.

Video: Việt An/Vnexpress

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy, ông Phạm Gia Lộc - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng - cho biết hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.