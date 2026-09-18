Phổ biến Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025

(GLO)- Chiều 18-9, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến Luật BHTG năm 2025.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 11, BHTGVN và đại diện 33 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Luật BHTG năm 2025 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện pháp luật tài chính - ngân hàng ở Việt Nam.

Luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật BHTG năm 2012; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHTG, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận chính sách BHTG và hoạt động ngân hàng. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, trao đổi về chính sách BHTG và những điểm mới của Luật BHTG năm 2025. Theo đó, Luật đã tạo chuyển biến ở cả ba đối tượng. Với người gửi tiền, phạm vi và mức độ bảo vệ của người gửi tiền được nâng cao. Đối với các tổ chức tín dụng, thủ tục hành chính giảm bớt, trách nhiệm trong việc nộp phí, công khai thông tin và phối hợp tuyên truyền chính sách tới người gửi tiền được quy định rõ ràng hơn. Với BHTGVN, Luật mở rộng vai trò tham gia xử lý tổ chức tín dụng ngay từ giai đoạn can thiệp sớm, thay vì chủ yếu chi trả sau cùng như trước...

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 11 cho biết: Tỉnh Gia Lai là địa bàn có hệ thống QTDND tương đối lớn, với 33 Quỹ đang hoạt động.

Để chính sách bảo hiểm tiền gửi thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 11 Nguyễn Trà Dương đề nghị các QTDND cần chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng quy định tại đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hoạt động; nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu.