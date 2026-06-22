Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Lấy lợi ích của thành viên làm cốt lõi cạnh tranh

Quỹ TDND Bình Dương hoạt động trên phạm vi 2 xã: Bình Dương và Phù Mỹ Bắc. Đây là khu vực có địa bàn rộng, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đa dạng, nhu cầu về vốn để đầu tư khá lớn.

Nhận thấy tiềm năng này, một số ngân hàng thương mại đã mở các phòng giao dịch và tăng cường nhiều biện pháp nhằm thu hút khách hàng. Vì thế, cuộc đua giành thị phần ngày càng trở nên gay gắt.

Trong bối cảnh đó, Quỹ TDND Bình Dương chọn cho mình lối đi riêng bằng cách phát huy tối đa bản chất của mô hình kinh tế tập thể, kiên định với nguyên tắc tương trợ, gần dân, sát dân, lấy lợi ích của thành viên làm cốt lõi.

Thay vì ngồi chờ khách hàng tìm đến, Quỹ chủ động bám sát định hướng phát triển KT-XH của địa phương; tăng cường các cán bộ tín dụng đến các thôn để tuyên truyền, vận động và lắng nghe tâm tư của từng hộ gia đình.

Ông Trịnh Minh Hòa - Giám đốc Quỹ TDND Bình Dương - cho biết: Theo quy định, mỗi người dân tham gia vào Quỹ đều phải đóng góp vốn xác lập thành viên chính thức với mức 300 nghìn đồng.

Đổi lại, bà con sẽ nhận được nhiều quyền lợi lớn như được ưu tiên vay vốn, được nhận cổ tức hằng năm 10% trên tổng số tiền mà Quỹ huy động được từ các thành viên.

Nhờ làm tốt công tác vận động, luôn công khai, minh bạch nguồn vốn và chia cổ tức đúng, kịp thời, Quỹ đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm cùng niềm tin tuyệt đối từ các thành viên.

Để huy động và khơi dòng vốn tín dụng, cán bộ Quỹ luôn trực tiếp đến tận nhà các hộ có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc vay vốn để hướng dẫn làm thủ tục, giải quyết nhanh hồ sơ nhằm tiết kiệm thời gian cho bà con.

Đặc biệt, Quỹ không phân biệt quy mô giao dịch, dù người dân gửi tiền hay vay vốn với số tiền nhỏ, mọi thủ tục vẫn được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng với thái độ trân trọng nhất.

Ông Huỳnh Tấn Thành (bên phải) thực hiện thủ tục gửi tiền tiết kiệm vào Quỹ TDND Bình Dương. Ảnh: T.S

Bên cạnh đó, chính sách lãi suất tiền gửi và tiền vay cũng được Quỹ điều chỉnh hết sức linh hoạt để phù hợp với biến động thị trường tại từng thời điểm.

Trong trường hợp thành viên vay vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn kỳ hạn ngắn, Quỹ chủ động áp dụng mức lãi suất thấp hơn mặt bằng chung của thị trường và kịp thời điều chỉnh giảm ngay khi có chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, khách hàng cũng có thể tất toán vốn vay bất kỳ lúc nào mà không phải mất phí phạt trả nợ trước hạn. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa Quỹ TDND Bình Dương so với các ngân hàng thương mại hiện nay.

Địa chỉ tin cậy của người dân

Cách tiếp cận linh hoạt nói trên được Quỹ TDND Bình Dương duy trì bền bỉ trong thời gian dài, từ đó nâng cao uy tín vững chắc trong cộng đồng, thu hút ngày càng nhiều người dân tin tưởng tìm đến.

Vừa hoàn tất thủ tục nhận lãi suất tiền gửi, ông Huỳnh Tấn Thành (thôn Dương Liễu Bắc, xã Bình Dương) tiếp tục gửi lại 90 triệu đồng kỳ hạn ngắn vào Quỹ. Theo ông Thành, trụ sở Quỹ TDND ở gần nhà, việc đi lại thuận tiện.

Hơn nữa, lãi suất tiền gửi ở đây cũng ngang bằng với lãi suất của ngân hàng thương mại, nên mỗi khi có thu nhập tích lũy từ trồng trọt hoặc chăn nuôi, ông đều mang tiền vào đây gửi, vừa an toàn vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho người gửi, Quỹ TDND Bình Dương còn là “đòn bẩy” giúp nhiều hộ kinh doanh bứt phá và mở rộng quy mô. Điển hình như hộ ông Nguyễn Ngọc Châu (thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương) đã vay 1 tỷ đồng từ Quỹ để mua thêm phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Châu (bên phải) bên chiếc xe tải mua thêm từ nguồn vốn vay của Quỹ TDND Bình Dương. Ảnh: T.S

Nói về lý do lựa chọn gắn bó với Quỹ TDND Bình Dương, ông Châu cho biết: “Cán bộ tại Quỹ rất nhiệt tình tư vấn, thậm chí đến tận nhà để hỗ trợ hoàn thiện mọi thủ tục.

Thêm vào đó, lãi suất vốn vay khá hấp dẫn cùng kỳ hạn vay dài, nên tôi đã vay vốn mua thêm 1 chiếc xe tải để vận chuyển nông sản từ các tỉnh, thành trong nước sang Trung Quốc tiêu thụ. Nhờ làm ăn thuận lợi, đến nay tôi đã chủ động tất toán được 150 triệu đồng tiền gốc”.

Ông Thành và ông Châu chỉ là 2 trong số rất nhiều khách hàng dành cho Quỹ TDND Bình Dương mức tín nhiệm tốt. Đến cuối tháng 5-2026, Quỹ TDND Bình Dương có 3.192 thành viên tham gia, tăng 419 thành viên so với năm 2020; tổng nguồn vốn hoạt động hơn 198 tỷ đồng, tăng 21,391 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay và chất lượng tín dụng cũng đạt kết quả tốt. Tổng dư nợ cho vay của Quỹ hơn 157 tỷ đồng, tăng hơn 31 tỷ đồng so với năm 2020.

Theo đánh giá từ Liên minh HTX tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực XI, Quỹ TDND Bình Dương là đơn vị thực hiện tốt Luật HTX và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, đơn vị này không chỉ năng động, nhạy bén trong việc huy động vốn và giải quyết vốn vay cho bà con, mà còn luôn đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng tín dụng trong thời gian dài.

Chính vì những thành tích xuất sắc đó, tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra cuối năm 2025, Quỹ TDND Bình Dương đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị báo cáo điển hình về công tác tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống quỹ trên địa bàn tỉnh.