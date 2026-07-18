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Cục Thuế đề nghị người nộp thuế rà soát thu nhập trên eTax Mobile giai đoạn 2021-2025

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đề nghị chủ động rà soát thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile trong giai đoạn 2021-2025.

Trong thư ngỏ, Cục Thuế cho biết, nhiều cá nhân phản ánh thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế chưa đúng thực tế. Đáng chú ý, có trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để khai khống thu nhập.

Những sai lệch này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán, hoàn thuế và các giao dịch liên quan đến xác nhận thu nhập của người nộp thuế.

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Cục Thuế đề nghị người nộp thuế vào mục "Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN" trên ứng dụng eTax Mobile để rà soát thu nhập. Ảnh: Nam Trần/TTO

Để kịp thời phát hiện và xử lý sai sót, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế vào mục "Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN" trên ứng dụng eTax Mobile. Nếu phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai thu nhập không đúng thực tế, người nộp thuế gửi phản ánh trực tiếp ngay trên eTax Mobile để cơ quan thuế tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Toàn bộ quá trình phản ánh được thực hiện trực tuyến đối với từng nguồn thu nhập, tạo thuận lợi cho người dân trong việc theo dõi và bảo vệ quyền lợi của mình.

Để tránh bị lợi dụng, Cục Thuế cũng lưu ý người nộp thuế không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP hoặc các thông tin xác thực khác cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Ngoài ra, người dân cần thận trọng khi ký hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng với mục đích không rõ ràng; đồng thời, không cho mượn, cho thuê hoặc cho phép người khác sử dụng thông tin cá nhân để kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.

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