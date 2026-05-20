Cục Thuế sẽ triển khai AI hỗ trợ kê khai thuế trên eTax Mobile

MAI LÂM (theo taichinhdoanhnghiep.net.vn, chinhphu.vn)

(GLO)- Cục Thuế cho biết đang chuẩn bị triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người nộp thuế kê khai bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng eTax Mobile. Dự kiến, tính năng này sẽ được đưa vào vận hành từ tháng 5-2026.

Với giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế trên eTax Mobile, người dùng chỉ cần tương tác với hệ thống bằng giọng nói hoặc nhập thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự động hỗ trợ xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu kê khai, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai theo đúng quy định hiện hành.

Cục Thuế chuẩn bị triển khai AI hỗ trợ kê khai thuế trên eTax Mobile. Ảnh minh họa

Quy trình khai thuế được tối ưu chỉ với 4 bước đơn giản: xác định địa điểm kinh doanh; cung cấp doanh thu; hệ thống tự động tính thuế; hoàn tất và xác nhận hồ sơ.

Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng 1-2 phút, góp phần giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Cùng với chức năng hỗ trợ kê khai, hệ thống AI trên eTax Mobile còn hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh nhiều thông tin quan trọng như: tổng thu nhập trong năm, số lượng người phụ thuộc đã đăng ký, tình trạng nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế hoặc kiểm tra thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, giải pháp này được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế.

Đáng chú ý, việc triển khai ứng dụng AI trên eTax Mobile là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nền quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

