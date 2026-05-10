Tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm

MAI LÂM (theo LDO, VNN, baochinhphu)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã phù hợp với đặc thù của địa bàn, vùng, miền, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định tại các văn bản của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn" và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác.

Triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã. Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo...

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác, hoàn thành trong quý III/2026.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi của việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định cho phù hợp, nhất là các nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã, hoàn thành trong quý II/2026.

Rà soát, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ban hành các quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính, xử lý các tình huống... đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, công chức, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, như tổ chức triển khai việc đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện việc tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị tại chính quyền địa phương cấp xã, ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với thực tiễn của địa bàn.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử; ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

(GLO)- Chiều 6-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Chiều 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Quân khu 5

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

