Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Cụ thể, cấp I (cấp thấp) ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cấp xã và các chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai phương án PCCCR; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về PCCCR và phát dọn thực bì, đốt nương rẫy đúng quy định.

Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập PCCCR. Ảnh: N.D

Cấp II (cấp trung bình) có khả năng cháy rừng; khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp xã, các chủ rừng tăng cường kiểm tra, đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp thời dập tắt khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy.

Cấp III (cấp cao) đặc trưng là thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng; chú trọng phòng cháy các loại rừng như: thông, bạch đàn, keo, tre nứa…; khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số III.

Đối với cấp độ này, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc PCCCR của các chủ rừng, kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương rẫy. Các chủ rừng phải thường xuyên tổ chức lực lượng canh phòng và kiểm tra lực lượng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, nhất là công tác xử lý thực bì để trồng rừng.

Lực lượng canh phòng trực 10/24 giờ trong ngày (từ 10 giờ đến 20 giờ) đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm (từ 11 giờ đến 19 giờ). Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND cấp xã được quyền huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy.

Cấp IV (cấp nguy hiểm) có đặc trưng thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số IV.

Để phòng cháy rừng ở cấp độ này, Chủ tịch UBND cấp xã và Ban Chỉ huy cấp xã trực tiếp chỉ đạo việc PCCCR tại địa phương. Các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy.

Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24 giờ (từ 9 giờ đến 21 giờ trong ngày) nhất là các giờ cao điểm (từ 11 giờ đến 19 giờ), phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.

Trong trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết. Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương.

Đối với cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), thời tiết khô, hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng; tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số V.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy cấp xã và các chủ rừng. Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo trực 24/24 giờ trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng.

Đồng thời, thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nội quy dùng lửa trong rừng, ven rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh. Trong trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh - quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc sử dụng các bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo quy định.

