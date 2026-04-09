Gia Lai tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng

(GLO)- Để kịp thời ứng phó với thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô 2026, ngày 7-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tiếp tục có công văn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các xã, phường và đơn vị chủ rừng triển khai nghiêm túc các quy định về PCCCR. Chịu trách nhiệm trực tiếp về PCCCR và diện tích rừng được giao quản lý. Khẩn trương rà soát, kiện toàn lực lượng PCCCR, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sử dụng flycam phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: N.D

Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng. Tổ chức tuần tra, canh gác vào cao điểm nắng nóng kéo dài. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ảnh viễn thám vào PCCCR.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Rà soát, hoàn thiện phương án PCCCR năm 2026, xác định rõ trọng điểm cháy, lực lượng, phương tiện... lấy ý kiến tham gia của các Hạt Kiểm lâm, Công an xã trước khi phê duyệt.

Chủ động huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” xử lý kịp thời khi đám cháy xuất hiện, không để lây lan rộng; nếu vượt tầm kiểm soát thì đề xuất cấp có thẩm quyền tăng cường lực lượng phối hợp chữa cháy. Tổ chức điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm PCCCR…