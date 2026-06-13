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Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ thả cá thể tê tê quý hiếm về rừng tự nhiên

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(GLO)- Sáng 13-6, Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ phối hợp với chính quyền và Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) vừa thả 1 cá thể tê tê Java về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, ông Hồ Đức Tạo (SN 1989, trú thôn Hội Phú, xã Phù Mỹ Tây) đã chủ động trình báo việc phát hiện và giữ 1 cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 2,5 kg.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Mỹ Tây phối hợp với lực lượng chức năng lập hồ sơ tiếp nhận theo quy định. Cơ quan chức năng xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica) thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ ở mức cao nhất.

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Cá thể tê tê được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã thả cá thể tê tê về khu vực rừng tự nhiên phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện sinh trưởng và phát triển của loài.

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