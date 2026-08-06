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Người dân Al Bá tự nguyện giao nộp cá thể khỉ quý hiếm

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể khỉ do người dân tự nguyện giao nộp.

Khoảng 10 giờ ngày 1-8-2026, khi đang ở nhà thì anh Lê Đình Cảnh (SN 1982, trú tại làng Ser Dơ Mó, xã Al Bá) phát hiện 1 con khỉ đi vào khu vực sân của gia đình để kiếm ăn nên anh đã bắt và nhốt lại. Thông qua trang Fanpage Công an xã Al Bá về công tác tuyên truyền, việc nuôi nhốt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật nên ngày 5-8-2026, anh Cảnh đã chủ động mang con khỉ đến Công an xã giao nộp.

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Anh Lê Đình Cảnh (áo xanh đen ) giao nộp cá thể khỉ. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Al Bá đã phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Chư Sê xác định cá thể khỉ trên là loài khỉ đuôi lợn, tên khoa học (Macaca leonina) thuộc nhóm loài IIB, có trọng lượng 4,7 kg. Hiện cá thể đã được thực hiện các thủ tục bàn giao cho Hạt kiểm lâm khu vực Chư Sê, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Cảnh là việc làm đáng biểu dương, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ cân bằng hệ sinh thái.

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