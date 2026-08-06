Học sinh giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Sáng 6-8, em Mai Cao Tuấn (SN 2010, trú tại thôn 1, xã Ayun, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh).

Trước đó, ngày 5-8, trong thời gian nghỉ hè về thăm gia đình, em Tuấn phát hiện cá thể tê tê đi lạc vào vườn. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, sáng hôm sau, em đã đưa cá thể này đến Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để bàn giao.

Em Mai Cao Tuấn tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java cho lực lượng chức năng. Ảnh: Trần Thúy

Theo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), thuộc Nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nằm trong Sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ.

Tại thời điểm bàn giao, cá thể này nặng khoảng 3 kg, sức khỏe tốt. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm sẽ theo dõi, chăm sóc và hoàn thiện các thủ tục để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc chủ động giao nộp động vật hoang dã của em Mai Cao Tuấn góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng.