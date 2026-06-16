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Người dân giao nộp 4 cá thể rùa quý hiếm cho cơ quan chức năng

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Chiều 15-6, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa tiếp nhận 4 cá thể rùa do ông Lê Văn Mão (phường Phù Đổng) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc đi tập thể dục tại khu vực suối Bờ Kè trên địa bàn phường Pleiku, ông Mão phát hiện 4 cá thể rùa đi lạc nên đã đưa đến cơ quan chức năng giao nộp để được quản lý, bảo vệ theo quy định.

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Lực lượng chức năng tiếp nhận các cá thể rùa do người dân giao nộp. Ảnh: Huy Toàn

Tại thời điểm tiếp nhận, cả 4 cá thể rùa đều còn sống, sức khỏe bình thường, không phát hiện dấu hiệu bị thương.

Qua nhận dạng ban đầu, các cá thể này nghi là rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa), thuộc Nhóm IIB - Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao theo quy định. Các cá thể rùa được Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa tiếp nhận và chuyển đến Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

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Tại thời điểm tiếp nhận, cả 4 cá thể rùa đều còn sống, sức khỏe bình thường, không phát hiện dấu hiệu bị thương. Ảnh: Huy Toàn

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời ngăn chặn các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

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