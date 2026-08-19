Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 24 cá thể động vật quý, hiếm về môi trường tự nhiên

(GLO)- Ngày 19-8, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức tái thả 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 432, thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Các cá thể được tái thả thuộc 10 loài, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và IIB, gồm: rùa núi vàng, rùa núi viền, khỉ mặt đỏ, kỳ đà vân, cu li nhỏ, khỉ vàng, rùa đất lớn, trăn gấm, tê tê Java và khỉ đuôi dài.

Các cá thể được tái thả về môi trường tự nhiên đều nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và IIB. Ảnh: V.T

Tổng cộng có 24 cá thể, trong đó một số loài thuộc nhóm IB như kỳ đà vân, cu li nhỏ và tê tê Java. Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 7-2026 thông qua người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khi mới tiếp nhận, nhiều cá thể có sức khỏe yếu, bị thương hoặc suy kiệt, thậm chí mất bản năng tự nhiên. Trung tâm đã thực hiện điều trị thú y, chăm sóc dinh dưỡng và phục hồi tập tính hoang dã.

Qua kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 7-2026, cả 24 cá thể đều có sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Hoạt động tái thả được thực hiện dưới sự giám sát của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương; góp phần phục hồi quần thể các loài động vật hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.