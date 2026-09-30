Khó quản lý học sinh gửi xe ngoài cổng trường

(GLO)- Nhiều năm qua, tình trạng học sinh gửi xe tại nhà dân, hàng quán, vỉa hè quanh trường học ở xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan khu vực và công tác quản lý học sinh.

Dù nhà trường và cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 1 Quang Trung (số 87 Phan Đình Phùng, thôn Phú Phong, xã Tây Sơn), theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng 24-9, xung quanh phân hiệu có gần 10 điểm trông giữ xe học sinh nằm rải rác tại nhà dân, hàng quán mặt tiền đường Phan Đình Phùng, đường Ngọc Hồi và khuôn viên Quảng trường trung tâm xã Tây Sơn.

Nhiều điểm hoạt động tạm bợ trên vỉa hè, xe cộ để kín vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường, gây mất trật tự, mỹ quan khu vực trung tâm xã.

Xe máy, xe điện của học sinh Phân hiệu Trường THPT số 1 Quang Trung gửi tại bãi trông giữ xe của người dân trên đường Ngọc Hồi (xã Tây Sơn). Ảnh: N.C

Ông Dương Minh Tài - chủ bãi giữ xe trên đường Ngọc Hồi - cho biết, điểm giữ xe của ông có 170 xe, hầu hết là xe máy, xe đạp điện. Chưa kể một số học sinh bỏ xe trên vỉa hè ngoài hàng rào nhà trường mà không có người trông coi.

Cách đó gần 1 km, 2 bãi xe của nhà dân cạnh trường chính Trường THPT số 1 Quang Trung (số 55 Võ Văn Dõng, thôn Phú Phong) cũng đang trông giữ khoảng 300 phương tiện của học sinh. Trong đó, hộ dân đối diện cổng trường đã sử dụng vỉa hè đường Võ Văn Dõng làm nơi trông giữ xe.

Không chỉ ảnh hưởng trật tự, mỹ quan đô thị và giao thông khu vực quanh trường học, tình trạng gửi xe bên ngoài trường còn gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý học sinh, nhất là đối với các em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Nhiều bãi trông giữ xe của học sinh trên đường Võ Văn Dõng (xã Tây Sơn) lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Ảnh: N.C

Ông N.V.P. (xã Tây Sơn) chia sẻ, vào sáng sớm và lúc tan trường, khu vực xung quanh các trường khá lộn xộn, mất trật tự, nhất là đường Phan Đình Phùng và đường Ngọc Hồi.

Theo ông, nhiều em sử dụng xe trên 50 phân khối khi chưa đủ điều kiện điều khiển, thậm chí còn độ chế xe; một số học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Không chỉ học sinh THPT, hàng trăm học sinh Trường THCS Tây Sơn (số 51 Võ Văn Dõng) cũng gửi xe tại nhà dân. Ông Văn Tám - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, nhà xe của trường có diện tích hơn 700 m2, còn nhiều chỗ trống nhưng học sinh vẫn gửi xe bên ngoài.

Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đưa xe vào trường để đảm bảo nền nếp. Tuy nhiên, nhiều em không thực hiện do thiếu ý thức tuân thủ nội quy, ngại dắt phương tiện khi ra, vào trường. Một số phụ huynh cũng cho con em tiền gửi xe hằng tháng.

Ông Võ Văn Nho - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Quang Trung - cho hay: “Để khắc phục tình trạng này, nhà trường sẽ phối hợp lực lượng CA tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh.

Đồng thời xem xét mở rộng diện tích nhà xe, khu vực để xe cho học sinh tại phân hiệu, mở cổng phụ tại trường chính vào giờ tan học, từng bước giảm lượng xe học sinh gửi bên ngoài”.

Theo ông Lê Vĩnh Hậu - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tây Sơn, đơn vị phối hợp với Công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Ngày 11-9 vừa qua, từ phản ánh của người dân, Phòng Kinh tế xã Tây Sơn đã làm việc, lập biên bản đối với 1 cá nhân tự ý tổ chức giữ xe có thu tiền tại khuôn viên Quảng trường trung tâm xã, yêu cầu chấm dứt hành vi.

Thời gian tới, đơn vị phối hợp các trường và lực lượng chức năng rà soát, có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh gửi xe ngoài nhà trường, qua đó đảm bảo trật tự, mỹ quan khu vực.