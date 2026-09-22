Xã An Lương tổ chức sửa chữa và bàn giao nhà mới cho hộ nghèo

(GLO)- Ngày 21-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho 1 hộ nghèo tại thôn An Mỹ và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo ở thôn Xuân Bình.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (ở thôn An Mỹ) thuộc diện hộ nghèo. Chồng đã mất, bà Nhung một mình nuôi 3 con, trong khi ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt hằng ngày.

Ủy ban MTTQ Việt Nam An Lương trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (ở thôn An Mỹ) sửa chữa nhà ở. Ảnh: N.Thủy

Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã để sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Châu (hộ nghèo ở thôn Xuân Bình). Trong đó, gia đình bà Châu được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã để xây dựng nhà mới.

Sau khoảng 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với quy mô nhà cấp 4, tường xây, nền lát gạch, mái lợp tôn, bảo đảm kiên cố, an toàn, giúp gia đình có nơi ở ổn định.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể cũng trao tặng nhiều phần quà, chúc mừng gia đình bà Châu về nhà mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương bàn giao nhà Đại đoàn kết và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Trần Thị Châu (hộ nghèo ở thôn Xuân Bình). Ảnh: N.Thủy

Tại các buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương khẳng định, việc quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đối với những gia đình còn khó khăn về nhà ở.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và cộng đồng, đại diện 2 gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ; đồng thời hứa tiếp tục nỗ lực lao động, từng bước ổn định cuộc sống.