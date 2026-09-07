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Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

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AN NHIÊN
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(GLO)- Sau khi có phản ánh về việc hành khách bị thu cước cao hơn mức giá hiển thị trên ứng dụng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh sách gồm 19 đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi, 17 đơn vị vận tải hợp đồng điện tử và 3 đơn vị xe điện bốn bánh. Trong số này có Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn, đơn vị liên quan đến vụ việc được hành khách phản ánh về cước xe tối 30-8.

Thông tin được công khai gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại và đồng phục lái xe. Đối với taxi, danh sách còn có thêm thông tin về giá mở cửa, giá cước theo km, loại xe và ứng dụng đặt xe. Các đơn vị vận tải hợp đồng điện tử cũng được công khai ứng dụng công nghệ sử dụng như: Grab, Be, GreenSM…

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Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách nhằm minh bạch giá cước. Ảnh: A.N

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định về kê khai, niêm yết và thu giá cước; minh bạch giá trước chuyến đi, không tự ý thu thêm; đồng thời bảo đảm chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ của lái xe.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn khuyến nghị người dân, du khách ưu tiên đặt xe qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thức, kiểm tra giá cước trước khi di chuyển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần cung cấp biển số xe, thời gian, địa điểm, số tiền thanh toán và tài liệu liên quan để cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Người dân, du khách có thể tra cứu thông tin cụ thể TẠI ĐÂY.

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