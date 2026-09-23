Góp niềm vui nhỏ, trao mùa Trung thu ấm áp cho thiếu nhi Gia Lai

(GLO)- Từ những phần quà được trao tận tay đến các đêm hội văn nghệ, múa lân, phá cỗ, nhiều đơn vị ở Gia Lai cùng góp sức để trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, được đón Trung thu rộn ràng, đầm ấm.

Tại trụ sở Hội Người mù tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), ngày 22-9, dù trời mưa, 30 trẻ em mù, trẻ đa tật ở khu vực phía Đông tỉnh vẫn có mặt từ sớm với vẻ mặt háo hức.

Không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng khi các em cùng trò chuyện, giao lưu và tham gia các tiết mục văn nghệ. Có bạn góp vui bằng tiếng đàn organ, có bạn hát những bài Trung thu tươi vui.

Trẻ em mù biểu diễn văn nghệ tại chương trình Trung thu do Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức. Ảnh: D.L

Ngày hội được Hội Người mù tỉnh phối hợp cùng nhà hảo tâm chuẩn bị với suất quà gồm 400 nghìn đồng tiền mặt cùng bánh kẹo. Trước đó, Hội đã chuyển khoản 200 nghìn đồng/trường hợp đến 70 trẻ ở phía Tây tỉnh và hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ia Boòng. Ngày 23-9, Hội tiếp tục trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) tại phường Bình Định.

Không chỉ có quà, những hoạt động giao lưu tại chương trình giúp các em có thêm kỷ niệm đẹp. Xung phong biểu diễn văn nghệ, bé Phạm Quỳnh Thu Ngân (học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn) “bật mí”: “Con đã tập luyện suốt 1 tuần để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ngày hôm nay. Con cũng rất vui vì còn được nhận quà, gặp gỡ nhiều bạn bè mới và cùng nhau ăn bánh kẹo”.

Bà Mai Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai - cho biết: “Hội phối hợp với các nhà hảo tâm để có thêm nhiều phần quà dành cho trẻ đa tật, trẻ khiếm thị ở cả phía Đông và phía Tây tỉnh, qua đó giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Trung thu”.

Nếu tại Hội Người mù, niềm vui đến từ những món quà và buổi giao lưu gần gũi thì ở Mái ấm Thiên Ân (làng Pleichuet, phường An Phú), chương trình “Family Day 2026 - Trung thu cho em” do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 20-9 lại mang đến cho hơn 200 em nhỏ 1 ngày hội đông vui với nhiều hoạt động từ giao lưu văn nghệ, xem múa lân đến vui chơi, nhận quà Trung thu.

Hơn 200 em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân tham gia chương trình “Family Day 2026 - Trung thu cho em”. Ảnh: H.H

Dịp này, Hội đã trao bánh kẹo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng nhằm mang đến cho các em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân Pleichuet 1 mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

Cũng trong ngày 20-9, chương trình “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương” do UBND phường Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội LHPN phường tổ chức đã mang không khí Trung thu rộn ràng đến với trẻ em trên địa bàn.

Tại đây, các em cùng giao lưu với chị Hằng, tham gia trò chơi tập thể, xem văn nghệ, múa lân, đố vui có thưởng và phá cỗ. Dịp này, Ban Tổ chức trao 42 phần quà bằng tiền mặt (trị giá 500 nghìn đồng/phần) cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 150 phần bánh kẹo (trị giá 60 nghìn đồng/phần) cho các em tham dự. Tổng kinh phí quà tặng là 30,9 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành hỗ trợ.

Với những em nhỏ tham gia, niềm vui đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Em Trịnh Thị Minh Thư (phường Pleiku) chia sẻ: “Hôm nay em được phá cỗ, ăn bánh, xem múa lân, múa rồng nên em rất vui. Em mong năm nào cũng được tham gia những chương trình Trung thu vui như thế này”.

Trong khi đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai chọn cách tổ chức ở nhiều nơi, từ bệnh viện đến mái ấm, làng trẻ em SOS và các trung tâm y tế... để em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nào cũng được nhận quà.

Trung thu năm nay, Hội dự kiến trao 1.100 suất quà với tổng số tiền khoảng 330 triệu đồng. Từ ngày 18 đến 22-9, Hội đã trao 821 suất với tổng trị giá hơn 204 triệu đồng tại 7 điểm, gồm: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, Cơ sở Trợ giúp xã hội ngoài công lập Ân Mai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn và Trung tâm Y tế Tuy Phước.

Những chiếc lồng đèn, tiền mặt, bánh kẹo... đã được trao tận tay các em. Với trẻ đang điều trị tại bệnh viện, món quà Trung thu được đưa đến ngay trong những ngày các em còn phải ở lại điều trị. Với trẻ tại mái ấm, làng trẻ em SOS hay những em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi món quà là một sự quan tâm, sẻ chia đầy chân thành, yêu thương.

Mỗi trẻ lại có cách đón Trung thu khác nhau: có em quây quần bên bạn bè, xem múa lân, phá cỗ; có em đón Tết ngay tại bệnh viện. Với các em, tiếng đàn, câu hát, tiếng cười và những phút giây quây quần sẽ trở thành những ký ức đẹp, để mùa trăng năm nay không chỉ có bánh kẹo mà còn có những niềm vui rất đỗi giản dị nhưng đáng quý.