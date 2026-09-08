Gia Lai: Phối hợp nhiều lực lượng thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 8-9, tại Công ty TNHH Tổng hợp Sản xuất Thương mại Thanh Bình (Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Tình huống giả định là vào lúc 9 giờ, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất viên nén do sự cố hệ thống điện. Đám cháy phát triển trên diện tích khoảng 600 m², chất cháy chủ yếu là gỗ, bụi gỗ, máy móc, thiết bị nên nhanh chóng tạo nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan. 2 công nhân bị ngạt khói, mắc kẹt bên trong xưởng.

Các lực lượng thực tập chữa cháy, CNCH tại Công ty TNHH Tổng hợp Sản xuất Thương mại Thanh Bình. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, gọi 114, cắt điện khu vực xảy ra cháy và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Cùng lúc, các tổ được phân công tổ chức hướng dẫn công nhân thoát nạn, đưa người bị nạn ra ngoài, di chuyển tài sản đến nơi an toàn và chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy. 2 xe chữa cháy tổ chức 4 lăng B phun nước dập lửa, chống cháy lan, làm mát khu vực và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận bên trong.

Trong quá trình này, lực lượng chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng cơ sở tìm kiếm, tiếp cận và đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài bằng cáng. Đây là tình huống đòi hỏi các lực lượng vừa triển khai chữa cháy, vừa tổ chức cứu người trong điều kiện khói, nhiệt và nguy cơ cháy lan.

Các lực lượng phối hợp đưa nạn nhân ra ngoài để kịp thời sơ cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động chữa cháy, Công an xã Phù Mỹ bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Trung tâm Y tế Phù Mỹ chuẩn bị lực lượng, phương tiện tiếp nhận và sơ cấp cứu người bị nạn. Điện lực Phù Mỹ phối hợp xác định, cô lập nguồn điện tại khu vực xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai chữa cháy.

Buổi thực tập nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, thông tin và tổ chức chỉ huy giữa lực lượng tại chỗ với các lực lượng chuyên nghiệp khi xảy ra cháy nổ. Qua đó, kịp thời phát hiện những điểm còn hạn chế để bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy, CNCH phù hợp với thực tế.