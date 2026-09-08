Gia Lai: Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho hộ nghèo

(GLO)- Ngày 7 và 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ cùng các xã Hoài Ân, Kim Sơn, Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo tổ chức các lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cho người nghèo.

Ngày 7-9, chương trình được tổ chức tại xã Vạn Đức; ngày 8-9 tổ chức tại xã Ân Tường.

Giáo viên Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, biển báo, các tình huống thường gặp khi điều khiển xe mô tô. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm học, thi thử để tự ôn luyện ngoài giờ.

Giáo viên Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Phần thực hành được tổ chức tại sân tập ở địa phương, có kẻ vạch sa hình theo nội dung sát hạch. Cán bộ CSGT phối hợp với Công an các xã tổ chức, chia ca và hướng dẫn học viên luyện tập, bảo đảm các nội dung thực hành trước khi sát hạch.

Trong ngày đầu triển khai, hơn 250 người thuộc hộ nghèo đăng ký tham gia. Trước đó, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát hồ sơ, hướng dẫn thủ tục và tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Công an các xã trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký học.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Ban Tổ chức sẽ đưa đón học viên tham gia sát hạch tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ để được cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Học viên thực hành trên sân tập được kẻ vạch sa hình theo nội dung sát hạch. Ảnh: ĐVCC

Việc tổ chức đào tạo ngay tại địa phương giúp người dân thuận lợi hơn trong học tập, thực hành và giảm thời gian, chi phí đi lại.

Từ tháng 10-2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 9 đợt đào tạo, sát hạch với sự tham gia của 709 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, 391 người có kết quả sát hạch đạt được cấp giấy phép lái xe miễn phí, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, phục vụ lao động sản xuất của người dân.