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Từ 1-3-2027, sát hạch lái xe bổ sung yêu cầu giữ khoảng cách an toàn

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục CSGT, Chinhphu.vn)

(GLO)- Từ ngày 1-3-2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được đổi mới theo hướng đánh giá sát hơn khả năng xử lý của người lái trong điều kiện giao thông thực tế. Trong đó, thí sinh sẽ phải thể hiện kỹ năng giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh.

Theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29-6-2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, các nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường theo quy định mới được áp dụng từ ngày 1-3-2027.

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Từ 1-3-2027, sát hạch lái xe bổ sung yêu cầu giữ khoảng cách an toàn. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Đối với phần thực hành lái xe trên đường, thí sinh sẽ thực hiện 12 bài sát hạch. Các nội dung gồm: kiểm tra an toàn xe và xuất phát; tăng tốc vượt xe; tăng tốc, chuyển làn; chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải; quay đầu; tránh xe đi ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật; dừng xe khi gặp tình huống nguy hiểm; xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; mở cửa xe và kết thúc.

Đáng chú ý, yêu cầu giữ khoảng cách an toàn được lồng ghép trong nhiều tình huống sát hạch. Chẳng hạn, ở bài tăng tốc vượt xe, thí sinh phải bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên. Không thực hiện đúng yêu cầu này sẽ bị trừ điểm.

Tương tự, trong các bài chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải và quay đầu, thí sinh cũng phải duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện liên quan. Việc không bảo đảm khoảng cách theo yêu cầu có thể bị trừ từ 10 điểm tùy bài sát hạch.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất hơn khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện của người học, đặc biệt là khả năng quan sát, xử lý tình huống, chuyển làn, vượt xe và giữ khoảng cách an toàn trong giao thông thực tế.

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