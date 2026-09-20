Thu công nợ 363 triệu đồng nhưng trong cặp chỉ có 144 triệu đồng?

(GLO)- Vụ xe bán tải chứa bộ xương người dưới kênh ở Vĩnh Long tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn khi nhóm nhân viên được giao thu công nợ 363 triệu đồng, nhưng trong túi da được phát hiện tại xe chỉ còn 144 triệu đồng.

Ngày 20-9, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ xe bán tải dưới kênh chứa bộ xương xảy ra tại phường Phú Tân.

Giấy tờ tùy thân cùng bộ xương được phát hiện trên xe bán tải. Ảnh: T.X/Vietnamnet

Theo xác minh ban đầu, ngày 8-6, bà L.T.M.T - Giám đốc Công ty TNHH Y.N phân công ông N.V.H, ông Đ.H.Tr. và ông Lê Hồng T. đến địa bàn Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu hồi công nợ.

Ông H. điều khiển chiếc bán tải Toyota Hilux chở ông Tr. và ông T. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12-6, cả 3 đến 1 quán cà phê tại khu phố 3, phường Phú Tân. Trước khi vào quán, ông Tr. để một cặp màu đen chứa hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ trong xe.

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa để mở xe lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói sẽ điều khiển xe đi ăn sáng. Một lúc sau, khi ông Tr. nhắn tin hỏi đang ở đâu, ông T. trả lời bị tiêu chảy và phải đi truyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. tiếp tục nhắn tin cho ông Tr. với nội dung đề nghị 2 người về khách sạn trước, trả phòng và về luôn trong ngày. Ông Tr và ông H. sau đó về khách sạn lấy đồ, chờ ông T.

Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. vẫn không trở lại và điện thoại không liên lạc được vì vậy đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến chiều 17-9, trong lúc đánh bắt cá bằng ghe cào tại kênh Chẹt Sậy, đoạn gần cầu Phong Nẫm, người dân phát hiện chiếc xe bán tải nằm dưới lòng kênh.

Cầu Phong Nẫm gần vị trí lực lượng chức năng trục vớt ô tô bán tải chứa bộ xương người. Ảnh: T.X/Vietnamnet

Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người, giấy tờ tùy thân mang tên ông L.H.T., cùng một số vật dụng cá nhân và túi da chứa 144 triệu đồng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định ban đầu nạn nhân cao khoảng 1,68 m, độ tuổi từ 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân, phục vụ công tác điều tra.