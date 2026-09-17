Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, gây tê và hút mỡ cho khách tại Julia Aesthetic

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan vụ mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện dịch vụ gây tê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic.

Ngày 16-9, Công an TP. Hà Nội đã thông tin về vụ việc xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội) do L.T.T (SN 1996, trú tại ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Cơ quan Công an làm việc với L.T.T - chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP. Hà Nội) đã phát hiện cơ sở này có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép, sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở Julia Aesthetic. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên, đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic liên hệ để trình báo và cung cấp thông tin liên quan.