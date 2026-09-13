Bốc đầu xe máy còn đăng lên TikTok, thiếu niên bị tịch thu phương tiện

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng lên TikTok.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái và Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện tài khoản TikTok “Ngoo Hungg” đăng tải 1 đoạn video có 2 người điều khiển xe máy bốc đầu.

Lực lượng Công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng Công an đã tiến hành xác minh và xác định người điều khiển chiếc xe máy trên là K.K (SN 2012, trú tại thôn Chư Nghé, xã Ia Krái) nên đã mời K. cùng những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, K. khai nhận dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, song đã tự ý lấy xe máy BKS 81B2-114.xx của cha điều khiển chở theo K.H. (SN 2012) đi chơi trên tỉnh lộ 664.

Khi tới đoạn đường thuộc thôn Bi Ia Yom (xã Ia Krái), H. đưa điện thoại cho 1 người bạn đi xe khác nhờ quay giúp video cảnh bốc đầu xe. Lúc này, K. bốc đầu xe chở H. để người bạn quay video.

K. đã điều khiển xe bốc đầu chở theo H. Ảnh chụp màn hình

Khi quay xong, K. chở H. về nhà ở khu vực huyện Đức Cơ cũ. Sau khi trở về, H. đã tự ý đăng tải video trên tài khoản TikTok “Ngoo Hungg” của mình.

Đội CSGT đường bộ số 2 tịch thu chiếc xe BKS 81B2-114.xx và xử phạt cha của K. số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.