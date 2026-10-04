Mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, “ông trùm” dựng kịch bản lừa 5.418 người

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án liên quan đường dây mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân, sau đó sử dụng những dữ liệu này để tổ chức lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Trần Quang Đạo (SN 1993, trú tại TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đạo được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp xây dựng, điều hành hoạt động của đường dây.

Bị can Trần Quang Đạo. Ảnh: PLO

Từ tháng 8-2023 đến ngày 17-6-2025, Đạo cùng Trần Tấn Tài (SN 1996, ở TP. Hồ Chí Minh) thực hiện việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tập trung vào thông tin của những người lớn tuổi, người già yếu hoặc thường sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Cáo trạng xác định Đạo đã mua của Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Riêng Tài bị cáo buộc bán số dữ liệu này cho Đạo, thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Có được nguồn dữ liệu, Đạo tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua hệ thống các công ty kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Đầu năm 2023, Đạo thành lập 4 công ty tại TP. Hồ Chí Minh, nhờ mẹ và em trai đứng tên đại diện một số doanh nghiệp, còn bản thân đứng tên đại diện Công ty Resshose.

Đạo phân công người quản lý từng công ty, đồng thời xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn cho nhân viên và trực tiếp chỉ đạo hoạt động gọi điện cho khách hàng theo danh sách dữ liệu đã mua.

Một trong những thủ đoạn được sử dụng là nhân viên gọi điện, giả danh người của bệnh viện, thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào. Người nhận chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu.

Sau khi khách hàng nhận quà, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo người này đủ điều kiện tham gia chương trình quay thưởng với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng như tivi, tủ lạnh, ghế massage...

Để được tham gia nhận thưởng, khách hàng bị yêu cầu nộp khoản tiền làm hồ sơ từ 730.000 đồng đến 3 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, nhiều người không nhận được giải thưởng và cũng không thể liên hệ với nhân viên đã gọi điện.

Theo cáo trạng, chỉ trong thời gian từ ngày 1-3 đến 17-6-2025, Đạo cùng đồng phạm đã lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39 tỷ đồng.

Số tiền thu được được Đạo quản lý, sử dụng cho hoạt động của 4 công ty, trả lương nhân viên khoảng 5,5-8,5 triệu đồng/người/tháng, đồng thời chi hoa hồng từ 8-16% trên số tiền mà nhân viên lừa đảo chiếm đoạt được.

Cơ quan công tố đánh giá đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu có tính tổ chức và chuyên nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Đạo cùng các đồng phạm được xác định đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân bị mua bán có thể trở thành nguồn thông tin để các đối tượng xây dựng những kịch bản lừa đảo nhắm trực tiếp vào từng nhóm nạn nhân, đặc biệt là người cao tuổi, người dễ tin hoặc thường mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.