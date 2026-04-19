Cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân từ dịch vụ photobooth

(GLO)- Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân khi sử dụng dịch vụ chụp ảnh tự động (photobooth) - loại hình đang ngày càng phổ biến tại các trung tâm thương mại, sự kiện và không gian công cộng.

Theo các cơ quan chức năng, photobooth mang lại trải nghiệm tiện lợi khi người dùng chỉ cần thao tác đơn giản để chụp ảnh, in ảnh tại chỗ và tải ảnh số về điện thoại thông qua mã QR.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi này là những rủi ro đáng lo ngại về an toàn thông tin nếu hệ thống không được bảo mật đầy đủ.

Mô hình hoạt động của các trạm photobooth. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua phân tích, nhiều hệ thống photobooth hiện tồn tại lỗ hổng bảo mật, khiến dữ liệu hình ảnh cá nhân có thể bị truy cập trái phép, thậm chí trở thành dữ liệu công khai trên Internet mà người dùng không hay biết. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế tạo đường dẫn truy cập ảnh còn đơn giản, sử dụng các mã định danh dễ suy đoán, thiếu bước xác thực quyền truy cập.

Trong trường hợp này, đối tượng xấu có thể thay đổi một phần link để truy cập vào dữ liệu của người khác hoặc sử dụng công cụ tự động thu thập dữ liệu với số lượng lớn. Đáng chú ý, việc khai thác lỗ hổng này không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhận diện khuôn mặt phát triển nhanh, dữ liệu hình ảnh bị lộ có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính, tạo hồ sơ giả hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trước nguy cơ trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chia sẻ công khai link ảnh photobooth khi chưa kiểm soát được phạm vi truy cập; không sử dụng các trạm chụp ảnh không rõ nguồn gốc; đồng thời cần kiểm tra thông tin đơn vị vận hành và mức độ bảo mật của hệ thống trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng nên chủ động tải ảnh về thiết bị cá nhân và xóa dữ liệu khỏi hệ thống (nếu có thể), đồng thời cảnh giác với các mã QR lạ có thể dẫn tới các link độc hại hoặc trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin.

Cảnh báo này cho thấy, cùng với sự phát triển của các tiện ích số, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự chủ động từ cả đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng.