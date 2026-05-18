YouTube nâng cấp công cụ phát hiện video deepfake giả mạo khuôn mặt

ANH TÚC ANH TÚC (theo LĐO, Cafef)

(GLO)- YouTube sắp công bố và mở rộng một loạt công cụ mới nhằm tăng cường khả năng phát hiện các video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo khuôn mặt người dùng, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng “deepfake” ngày càng gia tăng trên nền tảng này.

Theo thông tin từ YouTube, công cụ mới sẽ giúp người dùng dễ dàng phát hiện khi hình ảnh hoặc khuôn mặt của họ bị AI tái tạo trong các video mà không có sự cho phép.

YouTube sẽ mở rộng công cụ phát hiện video AI giả mạo khuôn mặt người dùng. Ảnh: AFP

Đây là bước mở rộng từ hệ thống nhận diện trước đó, vốn chỉ tập trung vào một số nhóm nội dung và tài khoản nhất định, nay được nâng cấp để bao phủ rộng hơn và phản ứng nhanh hơn với các nội dung giả mạo tinh vi.

Động thái này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh phát triển mạnh, khiến việc tạo video giả mạo khuôn mặt, giọng nói hoặc hành vi của người khác trở nên dễ dàng hơn. Nhiều trường hợp deepfake đã bị lợi dụng để lừa đảo, bôi nhọ danh dự hoặc phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

YouTube cho biết, việc mở rộng công cụ phát hiện không chỉ giúp bảo vệ người dùng cá nhân, mà còn hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung và nhân vật công chúng giảm thiểu rủi ro bị giả mạo hình ảnh.

Nền tảng này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kết hợp giữa AI và kiểm duyệt thủ công để nâng cao độ chính xác trong phát hiện nội dung vi phạm.

Bên cạnh đó, YouTube khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác với các video có dấu hiệu bất thường về hình ảnh, giọng nói hoặc ngữ cảnh, đồng thời báo cáo kịp thời các nội dung nghi ngờ giả mạo để nền tảng xử lý.

Việc mở rộng công cụ phát hiện deepfake được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của YouTube nhằm xây dựng môi trường số an toàn hơn, hạn chế tác động tiêu cực của AI đối với thông tin và quyền riêng tư cá nhân.

Về tổng thể, động thái này phản ánh xu hướng chung của các nền tảng lớn trong việc tăng cường “lá chắn công nghệ” trước làn sóng video AI giả mạo đang ngày càng tinh vi và phổ biến.

