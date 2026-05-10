Quảng cáo sai sự thật trên mạng sẽ bị phạt nặng

ANH TÚC ANH TÚC (theo Dân Trí, NDO)

(GLO)- Theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15-5, nhiều hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng hơn trước.

Đáng chú ý, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi của bác sĩ, dược sĩ hoặc cơ sở y tế để quảng cáo mỹ phẩm có thể bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

Việt Nam có khoảng 6 triệu người kiếm tiền từ TikTok. Ảnh: Minh Nhật/Dân Trí.

Các hành vi quảng cáo sản phẩm không phải là thuốc nhưng gán công dụng chữa bệnh, sử dụng thông tin nghiên cứu chưa được công nhận hoặc lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các quy định cũng siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi tham gia quảng cáo. Những trường hợp quảng bá sản phẩm nhưng không kiểm chứng chất lượng, không thông báo rõ nội dung quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm chưa từng sử dụng có thể bị xử phạt từ 40 đến 100 triệu đồng. Đây được xem là động thái mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng quảng cáo thiếu kiểm soát trên các nền tảng số.

Theo ông Trần Văn Trọng - Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, việc siết chặt các quy định là tín hiệu tích cực nhằm làm sạch môi trường kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả thực sự, công tác thực thi cần quyết liệt và đồng bộ hơn, bởi hiện nay nhiều quảng cáo sai lệch vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Ngoài tăng mức phạt, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh hậu kiểm và phân cấp quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho địa phương. Từ ngày 1-7-2026, UBND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thay vì tập trung ở cấp trung ương như trước đây.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng chế tài không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng trước những thông tin sai lệch mà còn tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại kỷ cương trên không gian mạng, hạn chế tình trạng quảng cáo bất chấp vì lợi nhuận.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

