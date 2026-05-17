Google gây tranh cãi khi giảm dung lượng miễn phí Gmail còn 5 GB

(GLO)- Google đang thử nghiệm chính sách mới có thể làm thay đổi thói quen sử dụng Gmail của hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

Theo đó, thay vì mặc định được cấp 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí như trước đây, một số tài khoản Google mới chỉ còn nhận 5 GB dung lượng ban đầu nếu không xác minh số điện thoại cá nhân.

Thông tin này xuất hiện đầu tiên từ phản ánh của cộng đồng công nghệ trên Reddit và nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều người dùng cho biết khi đăng ký tài khoản Gmail mới, hệ thống yêu cầu bổ sung số điện thoại để “mở khóa” đủ 15 GB lưu trữ dùng chung cho Gmail, Google Drive và Google Photos. Nếu bỏ qua bước này, tài khoản chỉ được cấp 5 GB miễn phí.

Người dùng buộc phải khai báo số điện thoại mới được sử dụng 15 GB. Ảnh: TNO

Theo các nguồn tin công nghệ, Google cho biết đây là chương trình thử nghiệm áp dụng ở một số khu vực nhất định. Hãng lý giải việc yêu cầu xác minh số điện thoại nhằm tăng cường bảo mật tài khoản, hỗ trợ khôi phục dữ liệu và hạn chế tình trạng tạo tài khoản ảo hàng loạt để phát tán thư rác hoặc lợi dụng dung lượng lưu trữ miễn phí.

Tuy nhiên, động thái này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến quyền riêng tư. Một bộ phận người dùng cho rằng việc bắt buộc xác minh số điện thoại có thể khiến Google thu thập thêm dữ liệu cá nhân, đồng thời làm mất đi tính “ẩn danh” vốn từng là ưu điểm khi tạo tài khoản Gmail trước đây.

Một số chuyên gia công nghệ nhận định đây có thể là bước đi nhằm giảm áp lực chi phí lưu trữ đám mây trong bối cảnh nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng mạnh.

Nhiều báo cáo cho thấy Google đã âm thầm thay đổi cách mô tả dịch vụ trên trang hỗ trợ, từ cụm “đi kèm 15 GB” sang “lên đến 15 GB”, cho thấy mức dung lượng miễn phí này có thể không còn áp dụng đồng đều cho mọi tài khoản mới.

Hiện Google chưa công bố kế hoạch triển khai rộng rãi trên toàn cầu. Dù vậy, giới công nghệ cho rằng nếu chính sách này được áp dụng chính thức, “kỷ nguyên 15 GB miễn phí” quen thuộc của Gmail có thể sắp kết thúc.

Người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra dung lượng lưu trữ, sao lưu dữ liệu quan trọng và cân nhắc xác minh tài khoản để tránh bị hạn chế không gian lưu trữ trong tương lai.