Việt Nam tăng tốc phủ sóng 5G, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

(GLO)- Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong triển khai mạng 5G, coi đây là hạ tầng chiến lược đóng vai trò then chốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiến lược phát triển 5G của Việt Nam đã được xác định rõ trong các chính sách quốc gia về hạ tầng số và công nghệ số. Ngay từ năm 2019, mục tiêu làm chủ thiết kế, nghiên cứu và sản xuất thiết bị 5G đã được đặt ra, thể hiện quyết tâm xây dựng năng lực tự chủ công nghệ.

Đến nay, 5G đã được đưa vào danh mục các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của công nghệ này đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội và lãnh đạo Viettel cùng các giảng viên, cán bộ hai đơn vị nghe giới thiệu, tham quan phòng thí nghiệm 5G/6G. Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Không chỉ dừng ở việc triển khai hạ tầng, Việt Nam còn hướng tới mục tiêu làm chủ toàn diện công nghệ 5G. Theo định hướng đến năm 2027, Việt Nam phấn đấu làm chủ 100% các khâu quan trọng như thiết kế, sản xuất, kiểm thử và tối ưu hóa các thành phần chính của mạng 5G; đồng thời từng bước tự chủ thiết kế chip và đáp ứng một phần nhu cầu thiết bị trong nước.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trong nước đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận. Nổi bật là việc làm chủ trạm gốc 5G với đầy đủ phần cứng và phần mềm, từ nghiên cứu đến sản xuất. Một số sản phẩm đã đạt chứng nhận quốc gia và được các tổ chức quốc tế ghi nhận, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có năng lực phát triển công nghệ 5G tiên tiến.

Tuy nhiên, quá trình phát triển 5G vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, sự thiếu liên kết trong nghiên cứu và những rào cản về cơ chế, thị trường. Nếu không tháo gỡ kịp thời, việc hiện thực hóa các mục tiêu công nghệ chiến lược sẽ gặp khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy thị trường công nghệ và đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm được xem là yếu tố quyết định. Khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ, Việt Nam có cơ hội lớn để từng bước làm chủ công nghệ lõi, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững trong thời đại số.