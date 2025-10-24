Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai đẩy mạnh phát triển hạ tầng 5G và ứng dụng IoT trong các khu, cụm công nghiệp

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số hiện đại, tập trung phát triển mạng 5G và triển khai thí điểm các ứng dụng IoT trong năm 2025.

Với mục tiêu nâng tỷ lệ phủ sóng 5G lên 50% và xây dựng mô hình khu công nghiệp thông minh, Gia Lai kỳ vọng tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao năng suất sản xuất, hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số trên địa bàn.

tram-bts.jpg
Trạm BTS 3G/4G được VNPT lắp đặt tại thôn An Mỹ, xã An Lương. Ảnh: Trọng Lợi

Theo UBND tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 8.800 trạm thu phát sóng (BTS), trong đó 98% là trạm 2G/3G/4G và mới chỉ có 169 trạm 5G (chiếm 2%). Mạng 4G đã phủ sóng rộng khắp, tạo nền tảng thuận lợi cho việc nâng cấp lên 5G. Tuy nhiên, việc triển khai 5G và các ứng dụng IoT trong các khu, cụm công nghiệp vẫn còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cho biết: Năm 2025, Gia Lai đặt mục tiêu phát triển hạ tầng 5G đồng bộ, nâng tỷ lệ phủ sóng 5G lên 50% và triển khai thí điểm các ứng dụng IoT trong sản xuất, quản lý tại các khu công nghiệp trọng điểm. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ xây mới và chuyển đổi 1.028 trạm BTS 5G (VNPT: 364 trạm, Viettel: 569 trạm; MobiFone: 95 trạm và dự kiến triển khai năm 2026), nâng tổng số trạm 5G lên 1.197 trạm, tương đương 29% số trạm 4G hiện có.

tram-b-ts.jpg
Hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được triển khai rộng khắp ở nhiều xã, phường trong tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Song song với phát triển hạ tầng 5G, Gia Lai sẽ xây dựng và vận hành nền tảng IoT, lựa chọn các khu công nghiệp đủ điều kiện để thí điểm các mô hình IoT như giám sát sản xuất, quản lý môi trường, an ninh và vận hành thông minh. Các chương trình đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật cho doanh nghiệp cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống IoT.

Việc phát triển hạ tầng viễn thông theo hướng công nghệ thông tin viễn thông sẽ giúp Gia Lai hình thành hạ tầng số đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mạng 5G với tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối hàng triệu thiết bị sẽ là nền tảng cho các ứng dụng như nhà máy thông minh, sản xuất tự động hóa, robot công nghiệp hay quản lý chuỗi cung ứng.

hop-tac.jpg
Việc thực hiện ký kết thỏa thuận giữa UBND tỉnh Gia Lai với Tập đoàn VNPT mở ra rất nhiều cơ hội về triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách toàn diện; trong đó có việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng 5G và ứng dụng IoT trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Trọng Lợi

Dữ liệu thu thập từ các hệ thống IoT sẽ cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động sản xuất, môi trường và an ninh trong các khu công nghiệp, giúp cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

