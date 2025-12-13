(GLO)- Ngày 12-12, tại phường Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 với chủ đề: “Nghiên cứu khoa học-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và đại diện lãnh đạo các bệnh viện địa bàn phía Tây tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo 35 đề tài nghiên cứu khoa học do đội ngũ y-bác sĩ của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thực hiện. Các đề tài nghiên cứu đều đạt hiệu quả cao trong ứng dụng điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Một số đề tài tiêu biểu như: Kết quả bước đầu phẫu thuật cắt đa tạng trong ung thư đại trực tràng; Điều trị phẫu thuật tắc mạch não mạn tính theo kỹ thuật thông mạch gián tiếp cải tiến; Tình trạng xơ vữa động mạch cảnh đoạn ngoài sọ và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi máu não cấp; Đánh giá kết quả chụp và can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai; Nghiên cứu hiệu quả của lọc máu liên tục trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai; Thực trạng biến chứng thận ứ mủ do sỏi niệu quản và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân trưởng thành tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai năm 2025…

Kết quả, qua nghiệm thu, đánh giá, Hội đồng chuyên môn thống nhất 18 đề tài xếp loại A, 17 đề tài loại B.

Quang cảnh Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 do Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhấn mạnh: Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 được tổ chức với mục tiêu tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và giới thiệu các kết quả nghiên cứu sáng kiến, cải tiến chất lượng đã và đang được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Đây đồng thời cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ, viên chức phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và góp phần vào định hướng phát triển bền vững của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, 35 đề tài nghiên cứu, sáng kiến tiêu biểu trong hội nghị này được lựa chọn từ các khoa, phòng trong bệnh viện. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao, phản ánh nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ y tế trong việc đổi mới quy trình ứng dụng kỹ thuật mới, từ đó nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, Hội nghị Khoa học Điều dưỡng- Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng diễn ra với 12 đề tài nghiên cứu tiêu biểu được báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Cùng ngày, Hội nghị Khoa học Điều dưỡng-Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng diễn ra với 12 đề tài nghiên cứu tiêu biểu được báo cáo tại hội nghị. Kết quả, 7 đề tài xếp loại A, 5 đề tài loại B.