Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Apple buộc nâng cấp iPhone lên iOS 26 để nhận bản vá bảo mật mới nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo PLO, Znews)

(GLO)- Apple dường như đang thúc ép tất cả người dùng iPhone nâng cấp lên iOS 26 ngay lập tức để có thể nhận được các bản vá bảo mật mới nhất, thay vì duy trì các bản cập nhật bảo mật cho các hệ điều hành cũ.

Theo đó, các mẫu iPhone 11 trở lên buộc phải cập nhật iOS 26 mới có thể nhận được đầy đủ các bản vá bảo mật. Phiên bản iOS 18.7.3 chỉ còn được cung cấp cho những thiết bị không đủ điều kiện chạy iOS 26.

apple-buoc-nguoi-dung-iphone-nang-cap-len-ios-26-de-nhan-duoc-ban-va-bao-mat.jpg
Các mẫu iPhone 11 trở lên buộc phải cập nhật iOS 26 mới có thể nhận được đầy đủ các bản vá bảo mật. Ảnh: Internet

Cùng với đó, các bản vá bảo mật mới nhất cũng không còn được phát hành rộng rãi cho toàn bộ thiết bị như trước mà thu hẹp lại chỉ cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR.

Ngoài vá lỗ hổng bảo mật, iOS 26 còn bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ mới. Hệ điều hành này tăng cường khả năng chống theo dõi và nhận dạng dấu vân tay của Google ngay trong trình duyệt Safari.

Lý do đằng sau sự quyết liệt này của Apple là bởi hãng xác nhận iPhone đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phần mềm theo dõi đánh thuê (mercenary spyware). Các lỗ hổng này đang bị khai thác rất tích cực, nhắm vào những người dùng cụ thể nhưng có khả năng lây lan rộng hơn theo thời gian.

Theo Công ty an ninh mạng Zimperium, hơn 50% thiết bị di động đang chạy các phiên bản hệ điều hành cũ, biến đây trở thành "mồi ngon" cho các hacker. Dữ liệu từ các chuyên gia phân tích cho thấy, hiện vẫn còn ít nhất 50% người dùng iPhone chưa thực hiện nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất.

Các chuyên gia nhận định, việc trì hoãn cập nhật phần mềm trong giai đoạn này có thể khiến người dùng đối mặt với rủi ro cao hơn bình thường. Các lỗ hổng bị khai thác không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu cá nhân mà còn có thể cho phép theo dõi, giám sát thiết bị từ xa.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, Bình dân học vụ số

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, bình dân học vụ số

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 18-11, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng AI trong công tác văn phòng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng cho cán bộ, công chức khối Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng chuyên môn.

null