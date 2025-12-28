Apple buộc nâng cấp iPhone lên iOS 26 để nhận bản vá bảo mật mới nhất

(GLO)- Apple dường như đang thúc ép tất cả người dùng iPhone nâng cấp lên iOS 26 ngay lập tức để có thể nhận được các bản vá bảo mật mới nhất, thay vì duy trì các bản cập nhật bảo mật cho các hệ điều hành cũ.

Theo đó, các mẫu iPhone 11 trở lên buộc phải cập nhật iOS 26 mới có thể nhận được đầy đủ các bản vá bảo mật. Phiên bản iOS 18.7.3 chỉ còn được cung cấp cho những thiết bị không đủ điều kiện chạy iOS 26.

Các mẫu iPhone 11 trở lên buộc phải cập nhật iOS 26 mới có thể nhận được đầy đủ các bản vá bảo mật. Ảnh: Internet

Cùng với đó, các bản vá bảo mật mới nhất cũng không còn được phát hành rộng rãi cho toàn bộ thiết bị như trước mà thu hẹp lại chỉ cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR.

Ngoài vá lỗ hổng bảo mật, iOS 26 còn bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ mới. Hệ điều hành này tăng cường khả năng chống theo dõi và nhận dạng dấu vân tay của Google ngay trong trình duyệt Safari.

Lý do đằng sau sự quyết liệt này của Apple là bởi hãng xác nhận iPhone đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phần mềm theo dõi đánh thuê (mercenary spyware). Các lỗ hổng này đang bị khai thác rất tích cực, nhắm vào những người dùng cụ thể nhưng có khả năng lây lan rộng hơn theo thời gian.

Theo Công ty an ninh mạng Zimperium, hơn 50% thiết bị di động đang chạy các phiên bản hệ điều hành cũ, biến đây trở thành "mồi ngon" cho các hacker. Dữ liệu từ các chuyên gia phân tích cho thấy, hiện vẫn còn ít nhất 50% người dùng iPhone chưa thực hiện nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất.

Các chuyên gia nhận định, việc trì hoãn cập nhật phần mềm trong giai đoạn này có thể khiến người dùng đối mặt với rủi ro cao hơn bình thường. Các lỗ hổng bị khai thác không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu cá nhân mà còn có thể cho phép theo dõi, giám sát thiết bị từ xa.