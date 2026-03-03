Apple ra mắt iPhone 17e hỗ trợ MagSafe, giá từ 18 triệu đồng

(GLO)- iPhone 17e, mẫu iPhone giá rẻ mới nhất của Apple gây bất ngờ khi sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip A19, camera 48MP và dung lượng lưu trữ khởi điểm tăng gấp đôi so với “người tiền nhiệm”.

Ngày 2-3, Apple ra mắt iPhone 17e. Đây là phiên bản tập trung vào yếu tố hiệu năng trên giá thành, thay thế cho dòng “e” trước đó với nhiều nâng cấp đáng giá về cả phần cứng lẫn độ bền.

iPhone 17e có 3 phiên bản màu sắc khác nhau. Ảnh: Apple

Apple khởi đầu tuần ra mắt sản phẩm mới với mẫu điện thoại giá rẻ nhất của dòng iPhone 17 là iPhone 17e. Phiên bản nâng cấp của iPhone 16e giữ nguyên kiểu dáng nhưng nâng cấp nhiều về trang bị bên trong, đặc biệt là các chi tiết bị chê trên thế hệ trước như thiếu MagSafe, bộ nhớ trong ít so với mức giá. Tuy nhiên, màn hình vẫn sử dụng “tai thỏ” và chưa có tần số quét 120 Hz.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Máy vẫn chỉ hỗ trợ một camera chính có độ phân giải 48MP. iPhone 17e hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, có thể đạt 50% pin trong khoảng 30 phút. Sản phẩm này cũng được trang bị công nghệ sạc không dây MagSafe.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17e cung cấp 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và hồng phai. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 18 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB.

Trên trang web chính thức của Apple, Công ty cho biết người dùng tại thị trường Việt Nam có thể đặt hàng iPhone 17e từ tối 4-3. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11-3.

Cùng ngày, Công ty cũng công bố mẫu iPad Air thế hệ mới sử dụng chip M4. Theo Apple, bộ xử lý M4 trên iPad Air mới nhanh hơn 30% so với iPad Air M3 và nhanh hơn tới 2,3 lần so với iPad Air dùng chip M1. Sản phẩm này cũng chuyển sang sử dụng modem 5G C1X do chính Apple sản xuất.

iPad Air M4 cung cấp 2 tùy chọn kích thước 11 inch và 13 inch, với 4 tùy chọn màu sắc khác nhau. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 16,69 triệu đồng cho bản 11 inch và 22,1 triệu đồng cho bản 13 inch.