LG ngừng sản xuất TV OLED 8K và TV LCD 8K

(GLO)- Công nghệ TV 8K đang đối mặt với nhiều khó khăn và dần trở thành một sản phẩm lỗi thời, tương tự như TV 3D trước đây.

Theo trang FlatpanelsHD, LG Display đã xác nhận tạm dừng việc phát triển các tấm nền OLED 8K. Công ty cho biết dự án có thể được khởi động lại nếu điều kiện thị trường thay đổi nhưng hiện tại sẽ không còn sản xuất các mẫu OLED 8K nữa.

LG ra mắt TV 8K đầu tiên năm 2019. Ảnh: LG.

LG từng là thương hiệu duy nhất cung cấp cả TV OLED 8K và TV LCD 8K. Tuy nhiên, sự thất bại của TV 8K đã trở nên rõ ràng do nhiều yếu tố, bao gồm giá thành cao, nội dung 8K gốc khan hiếm và sự hiểu nhầm trong tiếp thị về độ phân giải 8K.

Thực tế, những chiếc TV 4K cao cấp hiện nay vẫn vượt trội hơn về chất lượng hình ảnh.

LG ra mắt TV OLED 8K đầu tiên vào năm 2019 với mẫu Z9 88 inch. Dòng TV OLED 8K được làm mới vào năm 2022 với phiên bản ZX, bổ sung thêm tùy chọn 77 inch và được nâng cấp hàng năm cho đến năm 2023 với các phiên bản Z1, Z2 và Z3.

Z3 tiếp tục được sản xuất vào năm 2024 và 2025 nhưng chính thức bị ngừng sản xuất vào cuối năm 2025, và không có sản phẩm kế nhiệm nào được công bố cho năm 2026. LG Z3 là TV OLED 8K duy nhất có mặt trên toàn cầu.

Về TV LCD, LG đã giới thiệu mẫu 8K đầu tiên vào năm 2019 với tên gọi SM99. Dòng sản phẩm này đã được mở rộng vào năm 2021 nhưng bị thu hẹp vào năm 2022 trước khi gần như biến mất vào năm 2023.

Mẫu QNED99T, sản phẩm cuối cùng trong dòng LCD 8K, chỉ được bán ở một số khu vực nhất định và đã ngừng lên kệ tại các nhà bán lẻ lớn vào đầu năm 2026.

Sau khi TCL rút lui vào năm 2023, Sony vào năm 2025 và giờ là LG, Samsung là nhà sản xuất cuối cùng còn lại trên thị trường TV 8K. Kế hoạch của Samsung cho thị trường 8K vào năm 2026 vẫn chưa rõ ràng.

Hisense cũng có dấu hiệu từ bỏ dòng TV 8K, trong khi Panasonic đã quyết định không ra mắt TV 8K do phản hồi không khả quan từ thị trường. Philips đã giới thiệu các nguyên mẫu TV 8K nhưng vẫn khẳng định rằng thị trường chưa sẵn sàng cho sản phẩm này.