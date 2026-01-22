Sony nhượng quyền kinh doanh TV cho TCL

(GLO)- Sony vừa thông báo ký biên bản ghi nhớ (MOU) với TCL Electronics Holdings để thành lập liên doanh nhằm tiếp quản mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình. Theo thỏa thuận, TCL sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh, còn Sony giữ 49%.

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để ký các thỏa thuận ràng buộc chính thức vào cuối tháng 3. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và đáp ứng các điều kiện liên quan, liên doanh dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4-2027.

Trong thời gian này, hoạt động kinh doanh của Sony đối với TV và các sản phẩm giải trí gia đình sẽ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

TV Bravia 3. Ảnh: Sony/VnExpress

Theo thông cáo báo chí, cả thương hiệu “Sony” và “Bravia” sẽ tiếp tục tồn tại. TCL sẽ cung cấp tấm nền cho các TV Sony mới, trong khi Sony vẫn sẽ đóng góp công nghệ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, bao gồm các chip và cải tiến chất lượng hình ảnh đặc trưng.

Sony nhận định thị trường TV cỡ lớn toàn cầu đang mở rộng, được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nền tảng OTT và chia sẻ video, các tính năng thông minh, cùng xu hướng chuyển sang độ phân giải cao hơn và màn hình kích thước lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, công ty mới hướng tới phát triển các sản phẩm sáng tạo, đáp ứng kỳ vọng của người dùng và đạt tăng trưởng thông qua hiệu quả vận hành.

Được biết, Sony được thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, hiện là một trong những tập đoàn công nghệ và giải trí lớn nhất thế giới. Sony hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, cảm biến hình ảnh đến trò chơi.

TCL là doanh nghiệp của Trung Quốc, thành lập năm 1981, hoạt động trong lĩnh vực màn hình hiển thị, thiết bị điện tử và kinh doanh Internet, với trọng tâm là mảng sản xuất TV. Công ty này hiện nằm trong nhóm những nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới.