Bùng nổ robot hình người biết múa võ và nhào lộn ở Trung Quốc

NHÃ UYÊN (theo VOV, Znews)

(GLO)- Hàng chục robot hình người thực hiện những động tác phức tạp như võ thuật, nhào lộn và cầm đồ vật tinh xảo tại chương trình truyền hình Xuân Vãn 2026 không chỉ gây ấn tượng với công chúng Trung Quốc mà còn bùng nổ ra toàn cầu.

Tại chương trình, 4 công ty robot hình người của Trung Quốc gồm: Unitree, Magiclab, Galbot và Noetix đã đồng loạt xuất hiện, biến sự kiện truyền hình lớn nhất năm thành sân khấu trình diễn công nghệ.

bung-no-robot-hinh-nguoi-biet-mua-vo-va-nhao-lon-o-trung-quoc.jpg
Robot Unitree G1 gây gấn tượng với màn diễn võ. Ảnh: Znews

Cụ thể, hơn 10 robot của Unitree đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn võ thuật, khi thực hiện nhuần nhuyễn nhiều động tác khó như múa kiếm, trường côn, côn nhị khúc, túy quyền và nhào lộn trên không.

Wang Xingxing - nhà sáng lập Unitree - cho biết, đây là lần đầu tiên robot hình người thực hiện nhiều động tác "toàn cầu đầu tiên". Tốc độ của robot đạt tới 4 m/s trong khi di chuyển giữa đội hình.

Trong khi đó, robot của Magiclab xuất hiện ở 2 địa điểm, vừa múa cùng ca sĩ, vừa đóng vai "thợ làm mì", thực hiện các thao tác vớt mì, kiểm soát nước, đổ mì, rót rượu và làm "nhân viên” mang mì đến thực khách.

Robot Bumi của Noetix cho thấy khả năng tương tác với con người, thực hiện nhào lộn, nhảy múa và cầm đồ vật. Còn robot của Galaxy General xuất hiện trong phim ngắn, thực hiện những động tác tinh xảo như: lăn hạt óc chó, nhặt mảnh thủy tinh, gấp quần áo, nướng xúc xích và lấy hàng từ kệ. Galaxy General khẳng định, robot hoạt động hoàn toàn tự chủ nhờ mô hình cụ thể hóa trí tuệ, không có lập trình trước.

songyan-dua-robot-len-mot-man-kich-tren-san-khau.jpg
Songyan đưa robot lên một màn kịch trên sân khấu. Ảnh: Znews

Màn trình diễn robot tại Xuân Vãn đã tạo hiệu ứng bùng nổ về nhu cầu. Theo số liệu từ JD.com, trong 2 giờ đầu phát sóng chương trình, lượng tìm kiếm robot tăng hơn 300%; lượng hỏi han dịch vụ khách hàng tăng 460%; đơn hàng tăng 150%. Đơn hàng mới đến từ hơn 100 thành phố, từ đô thị lớn đến các quận huyện nhỏ.

Đằng sau những màn trình diễn ngoạn mục của robot như chạy marathon, biểu diễn võ thuật và nhào lộn, cho thấy Trung Quốc đã đặt robot và trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm trong chiến lược “AI + Sản xuất” thế hệ tiếp theo, với hy vọng giảm bớt áp lực từ dân số già hóa thông qua việc tăng năng suất nhờ tự động hóa.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Omdia, Trung Quốc chiếm 90% trong số khoảng 13.000 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu năm ngoái, vượt xa các đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ. Dự đoán, doanh số bán robot hình người của Trung Quốc năm nay sẽ vượt 28.000 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.

