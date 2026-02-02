Khai trương nhà hàng robot AI đầu tiên tự nấu ăn và phục vụ tại Trung Quốc

(GLO)- Nhà hàng robot AI đầu tiên ở Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại TP. Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Toàn bộ quy trình từ gọi món, nấu nướng, mang món ra bàn đến vệ sinh đều được tự động hóa hoàn toàn.

Đáng chú ý, các “đầu bếp” robot còn tích hợp dữ liệu động tác của nhiều đầu bếp danh tiếng. Hiện robot có thể chế biến hơn 100 món ăn đặc trưng của Trung Quốc, trong đó có món Gà kho Tam Chén nổi tiếng.

Nhân viên nhà hàng giám sát quy trình chế biến món ăn của robot. Ảnh: Singtao/Viettimes

Các robot làm việc theo chương trình được cài sẵn: tự cho nguyên liệu, thêm gia vị, đảo và nấu món ăn. Trung bình, các món ăn gia đình, “đầu bếp” robot chỉ mất khoảng 5 phút là hoàn thành và phục vụ thực khách. Hương vị món ăn đều được tiêu chuẩn hóa.

Theo đánh giá của các thực khách, món ăn rất ngon miệng và hợp khẩu vị; thậm chí có người còn cho rằng thức ăn do “đầu bếp” robot thực hiện còn ngon hơn bản thân nấu tại nhà.

Hiện "đầu bếp" robot tại nhà hàng này có thể chế biến hơn 100 món ăn đặc trưng của Trung Quốc. Ảnh: HTV

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật nấu nướng, nhà hàng này còn áp dụng hệ thống điều phối thông minh để nâng cao hiệu quả vận hành. Mỗi robot đều được trang bị module gia nhiệt và cảm biến độc lập.

Trong khi đó, hệ thống trung tâm thống nhất điều khiển lộ trình và quy trình làm việc, bảo đảm tốc độ ra món và chất lượng luôn đồng đều, từ đó tăng hiệu suất quay vòng bàn.

Kỹ sư thuật toán tương tác Chu Kỳ của Công ty Di Linh - người phụ trách nhà hàng - cho biết, trong quán hiện có 8 robot, đảm nhiệm hơn 60% khối lượng công việc bao phủ các khâu từ order món, nấu ăn, giao món, đến vệ sinh.

Hiện tại, nhà hàng chỉ còn 5 nhân viên là người thật, làm việc ở các vị trí: thu ngân, sơ chế nguyên liệu và giám sát vận hành.

Tuy mang danh nghĩa là nhà ăn cộng đồng dành cho người cao tuổi, nhưng nhà hàng này lại rất khác biệt bởi đậm chất công nghệ và mang phong cách trẻ trung. Được biết, 8 robot của nhà hàng phần lớn được sản xuất tại địa phương.

Mô hình nhà hàng robot AI tại Hàng Châu cho thấy AI đang bước qua giai đoạn thử nghiệm, trình diễn để đi vào vận hành thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống - nơi vốn phụ thuộc lớn vào lao động thủ công.