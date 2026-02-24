(GLO)- Sau mẫu Razr 60 đặc biệt, Motorola sắp ra mắt loạt smartphone phiên bản mang chủ đề World Cup 2026 cho dòng Signature và Razr Fold.

Dẫn tin từ báo Tempo (Indonesia), sau mẫu smartphone Razr 60 FIFA World Cup 26, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề bóng đá cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng mẫu mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Motorola sắp ra mắt loạt smartphone﻿ phiên bản chủ đề World Cup 2026 (ảnh minh họa).

Motorola còn được đồn đoán đang nghiên cứu một mẫu thứ tư dựa trên nền tảng Edge 70 Fusion, cho dùng dòng điện thoại này hiện chưa chính thức ra mắt. Song hiện chưa có thông tin chi tiết về Edge 70 Fusion FIFA World Cup 2026 Edition.

Tuy nhiên, nhiều khả năng thiết bị sẽ mang tông màu đặc biệt tương tự Razr 60 bản World Cup lấy cảm hứng từ màu xanh sân cỏ. Người dùng được nhận tùy chỉnh hình nền và nhạc chuông độc quyền của giải đấu.

Motorola mở bán Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition từ ngày 12-2 dành cho những người hâm mộ bóng đá với thiết kế cực đẹp. Mẫu điện thoại gập này giữ nguyên cấu hình của Razr 60 tiêu chuẩn, nhưng được tùy biến với lớp vỏ xanh lá, logo Motorola và FIFA World Cup 2026 mạ vàng ở mặt lưng mềm mại, với các họa tiết liên quan bộ giao diện chủ đề bóng đá riêng.

Motorola Razr 60 phiên bản FIFA World Cup 26. Ảnh: arttimes.vn

Về phần Edge 70 Fusion-mẫu máy được cho là nền tảng của phiên bản đặc biệt mới-các thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị có thể trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, RAM tối đa 12GB, bộ nhớ trong 256GB. Máy dự kiến sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch tần số quét 144Hz, pin dung lượng lớn 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 68W, camera sau 50MP và chạy hệ điều hành Android 16.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7 tại 3 quốc gia: Canada, Mỹ và Mexico.

Motorola-thương hiệu công nghệ biểu tượng toàn cầu đến từ Mỹ với lịch sử hơn 90 năm-là nhà tài trợ chính thức của sự kiện thể thao này, tạo tiền đề cho loạt sản phẩm hợp tác thương hiệu.