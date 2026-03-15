Đìu hiu sân cỏ nhân tạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Sự bùng nổ của pickleball cùng nhiều nguyên nhân khách quan đang đẩy các sân cỏ nhân tạo tại khu vực TP. Pleiku (cũ) rơi vào tình trạng đìu hiu.

Năm 2020, khi bóng đá vẫn là một trong những môn thể thao được ưa chuộng nhất tại khu vực TP. Pleiku (cũ), anh Phan Đức Vinh (xã Biển Hồ) đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng sân bóng 7 người.

Bản thân là người đam mê bóng đá và có 1 đội bóng lứa tuổi trung niên duy trì thường xuyên, anh Vinh sẵn sàng chi một số tiền lớn với hy vọng sẽ nhanh chóng thu hồi vốn.

Hầu hết các sân bóng cỏ nhân tạo tại khu vực TP. Pleiku (cũ) rơi vào tình trạng đìu hiu. Ảnh: Văn Ngọc

Bị ảnh hưởng một thời gian dài do dịch Covid-19, sân bóng chỉ thực sự tạo nguồn thu ổn định từ khoảng năm 2022. Anh Vinh cho hay: Mỗi ngày, sân hoạt động khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, từ 16-19 giờ. Bên cạnh đó, anh cũng duy trì lớp dạy bóng đá cộng đồng thường hoạt động vào buổi sáng hoặc tối để tận dụng mặt sân trống.

“Nếu hoạt động ổn định, tôi sẽ thu được 1-1,5 triệu đồng/ngày. Trừ chi phí vận hành cũng sẽ có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng. Tuy nhiên, để bù đắp cho chi phí đầu tư ban đầu thì không đáng kể, cần phải hoạt động trong một thời gian dài mới mong hoàn vốn” - anh Vinh bày tỏ.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, người chơi bóng đá dần thưa thớt, cơ sở của anh Vinh rơi vào cảnh vắng vẻ. Từ chỗ giảm dần đến khan hiếm đội bóng đặt sân, anh đã buộc phải đóng cửa để cắt chi phí vận hành.

Anh Bùi Việt Hoàng (phường Thống Nhất) cũng từng thuê lại sân cỏ nhân tạo 7 người trên đường Nguyễn Kiệm với mức phí 9 triệu đồng/tháng. Ban đầu, sân bóng hoạt động khoảng 2-3 tiếng đồng hồ/ngày. Trừ các chi phí liên quan, anh vẫn có thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Để thu hút thêm người chơi đến với sân và tạo cơ hội giao lưu giữa các đội bóng, anh thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ với quy mô 4-8 đội/giải.

Các giải đấu dần thưa thớt khiến các sân bóng không thể duy trì thường xuyên. Ảnh: Văn Ngọc

Song từ giữa năm 2025, sân bóng gần như “chết yểu” bởi chỉ có khoảng 2-3 trận/tuần. “Người chơi ngày càng ít dần khi hầu hết chuyển sang chơi pickleball nên tôi rất khó tìm đội để "cáp kèo" với nhau, tổ chức giải càng khó hơn. Với thu nhập thất thường và không đủ để chi trả tiền thuê sân, tôi đành phải bỏ cuộc, trả lại mặt bằng cho chủ nhà, dù rất đam mê” - anh Hoàng giãi bày.

Sân bóng Phù Đổng (đường Lý Nam Đế, phường Pleiku) là một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất tại khu vực TP. Pleiku (cũ) với 3 mặt sân 5 người và 1 mặt sân 7 người. Sân bóng này được đầu tư hàng tỷ đồng ở mặt bằng rất rộng rãi từng là nơi tập trung nhiều đội bóng phong trào tại phố núi.

Anh Thẩm Hữu Nhàn - chủ sân bóng Phù Đổng - cho biết: Anh thuê lại mặt bằng này từ năm 2019 với giá khoảng 140 triệu đồng/năm. Trong những năm khi bóng đá là môn ưa thích với nhiều người chơi, việc đầu tư sân bóng có lãi, tạo thu nhập cao.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, lượng người chơi dần ít đi, sân bóng này rơi vào tình trạng hoạt động cầm cự.

Hiện tại, sân duy trì từ 1-2 trận mỗi ngày, trong khi phải tốn nhiều chi phí vận hành như thuê nhân viên, điện nước, bóng, lưới… Với mức thu nhập hiện tại, anh Nhàn đều phải bù lỗ hằng tháng. Dù một số mặt sân xuống cấp, anh vẫn không thể tái đầu tư thay mặt cỏ bởi chi phí quá lớn.

“Sân bóng có khấu hao rất cao khi một mặt cỏ chỉ sử dụng tốt được khoảng 5-6 năm. Hiện nay, các mặt sân 5 người không có người chơi nhiều nên tôi không thể đầu tư thay mặt cỏ mới. Tôi cũng phối hợp với các trung tâm bóng đá cộng đồng mở lớp dạy cho trẻ em để bù lại một phần chi phí, song cũng chỉ cố gắng duy trì chứ không sinh lời; không biết cầm cự được đến khi nào” - anh Nhàn thổ lộ.

Sân bóng Phù Đổng (đường Lý Nam Đế) vắng vẻ, ít đội bóng thuê sân. Ảnh: Văn Ngọc

Theo anh Nhàn, khu vực TP. Pleiku (cũ) có hàng chục mặt sân cỏ nhân tạo, song hầu hết đều rơi vào tình trạng vắng vẻ, một số bỏ hoang hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Sự bùng nổ của pickleball là một trong những nguyên nhân chính khiến bóng đá bị xâm lấn. Nhiều người chơi ở lứa tuổi ngoài 30 bắt đầu lựa chọn pickleball vì nhẹ nhàng, dễ chơi, ít chấn thương. Trong khi giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh ngày càng khan hiếm người chơi bóng đá, dẫn đến không có lớp kế cận.

Anh Trần Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Truyền thông HLC (đơn vị thường xuyên tổ chức các giải bóng đá phong trào tại Gia Lai) nhận định: Từ khoảng 2 năm trở lại đây, các giải đấu tại khu vực TP. Pleiku (cũ) dần thưa thớt rồi… mất hút khi không có nhiều đội bóng duy trì thường xuyên.

Một nguyên nhân quan trọng khác là do tình hình kinh tế khó khăn, các “ông bầu” không đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư vào bóng đá trong khi môn thể thao này cần kinh phí lớn.

“Chúng tôi rất đau đáu với vấn đề này, bởi Pleiku từng là thủ phủ của bóng đá phong trào không chỉ của Gia Lai mà cả khu vực. Các giải đấu không chỉ giúp tạo phong trào mà còn là cơ hội thúc đẩy du lịch địa phương, khi thu hút nhiều đội bóng từ nơi khác về thi đấu.

Chúng tôi cũng cố gắng duy trì thường xuyên một giải đấu mang thương hiệu riêng, song gặp rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay hỗ trợ của nhiều đơn vị” - anh Tuấn chia sẻ.