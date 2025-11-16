“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Phòng khách nhà anh Dung (làng Dơk Rơng, xã Đak Đoa) nổi bật với những tấm huy chương, cúp và bảng danh hiệu cá nhân treo kín trên tường. Đây là minh chứng cho chặng đường anh gắn bó và cống hiến cho bóng đá phong trào.

Anh Dung đạt nhiều danh hiệu cá nhân trong quá trình thi đấu. Ảnh: R'Ô HOK﻿

Anh Dung kể, niềm đam mê bóng đá đã nhen nhóm trong anh từ lúc còn nhỏ. Khi ấy, bất kể trời mưa hay nắng gắt, anh cùng đám bạn trong làng vẫn say mê đá bóng trên sân đất, chỉ với những quả bóng nhựa và đôi chân trần. Dù thiếu thốn về điều kiện, nhưng tình yêu dành cho trái bóng tròn trong anh chưa bao giờ nguội tắt.

Nhờ đá bóng giỏi, khi học lớp 4 và lớp 5, anh được Sở GD&ĐT chọn vào đội tuyển tỉnh Gia Lai (cũ) tham dự Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Milo trong 2 năm liên tiếp. Cầu thủ Dung cùng đồng đội đã thi đấu hết sức mình, giúp đội Gia Lai lần lượt giành ngôi á quân và hạng ba tại hai giải đấu này.

Lên lớp 10, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dung phải nghỉ học giữa chừng. Sau đó, từ mối quan hệ trong giới bóng đá phong trào, anh được CLB Futsal Thái Sơn Nam mời thi đấu tại Giải Futsal vô địch quốc gia, cùng đội giành hạng ba năm 2010 và á quân năm 2011. Năm 2017, anh khoác áo CLB Futsal Sanna Khánh Hòa và cùng đội đạt hạng tư Giải Futsal vô địch quốc gia.

Vóc dáng mảnh mai nhưng anh Dung sở hữu kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh và nền tảng thể lực dồi dào. “Trong đội hình sân 7, tôi thường chơi ở vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ. Ở vị trí tiền vệ, tôi đảm nhận vai trò điều tiết lối chơi, phân phối bóng và kết nối các tuyến. Đây là vị trí đòi hỏi sự nhạy bén, thể lực và khả năng đọc trận đấu tốt”-anh Dung chia sẻ.

Tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia cho các đội nổi tiếng, anh Dung có cơ hội giao lưu, học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu. Từ những trải nghiệm đó, khi trở về địa phương, anh thi đấu xuất sắc trong màu áo đội bóng huyện Đak Đoa (cũ) tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, góp phần giúp đội nhiều lần bước lên ngôi vô địch.

Ngoài ra, anh còn khoác áo đội tuyển bóng đá Gia Lai (cũ) tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, cũng như tham gia các giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia và trong tỉnh. Những nỗ lực ấy đã mang về cho anh hàng trăm tấm huy chương cùng nhiều danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh Dung không quên năm 2019, khi cùng đội Huy Hằng FC (xã Mang Yang) gồm 100% cầu thủ người Bahnar tham dự Giải bóng đá 7 người Highland Championship Cup FPT Telecom Gia Lai. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, đội của anh giành ngôi vô địch, còn anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2015, anh Dung khởi xướng thành lập CLB Bóng đá Dơk Rơng, quy tụ các thanh thiếu niên người Bana trong làng. Qua thời gian rèn luyện và thi đấu thường xuyên, CLB ngày càng trưởng thành, đạt nhiều thành tích trong các giải phong trào, trở thành niềm tự hào của cộng đồng. Hiện CLB có 16 thành viên và anh Dung vẫn là “linh hồn” của đội, vừa thi đấu, vừa huấn luyện, hướng dẫn đàn em.

Em Suôp (học sinh lớp 9 Trường THCS Anh hùng Núp, xã Đak Đoa), là thành viên của đội bóng Dơk Rơng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của anh Dung, Suôp ngày càng tiến bộ, thường xuyên tham gia các giải phong trào. “Sau giờ học, em thường đi đá bóng với các anh để rèn luyện sức khỏe và gắn kết với mọi người. Em muốn trở thành cầu thủ giỏi, giúp đội bóng đạt nhiều thành tích”-Suôp chia sẻ.

Anh Dung (áo đỏ) thi đấu trong một giải phong trào ở địa phương. Ảnh: NVCC

Theo anh Trần Anh Tuấn-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Truyền thông HLC (phường Pleiku), Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá 7 người vô địch Gia Lai Highland Championship, Dung là “thủ lĩnh trong tất cả các thủ lĩnh” của lứa cầu thủ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, bởi anh đi thi đấu trải nghiệm nhiều nơi nên về tư duy chơi bóng và bản lĩnh trên sân là vượt trội, có khả năng chỉ đạo, điều phối và đặc biệt là tạo ra đột biến rất lớn trong trận đấu.

“Dung từng được mệnh danh là “Gareth Bale Tây Nguyên” khi ở giai đoạn phong độ đỉnh cao. Hiện giờ ở lứa tuổi đã chững nhưng Dung vẫn là một cầu thủ xuất sắc. Rất nhiều đội bóng lớn trong và ngoài tỉnh luôn để ý đến Dung mỗi khi có giải đấu quy mô lớn”-anh Tuấn nhấn mạnh.