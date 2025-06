Cô gái Bahnar đam mê bóng đá phủi

Lúc nhỏ, thay vì chơi nhảy dây, ô ăn quan cùng các bạn gái trong làng, cô bé Thươn lại chạy theo đám con trai ra khoảnh đất trống để đá bóng. Không sợ lấm bẩn, chẳng ngại trầy xước, cô bé người Bahnar ấy say mê với từng cú sút, từng đường chuyền, dù chỉ là những pha bóng đơn giản. Có những hôm chân trầy xước rát buốt vì đá bóng chân trần trên mặt đất gồ ghề nhưng Thươn chưa bao giờ nản chí.

“Tôi mê đá bóng từ năm 4 tuổi. Cứ học xong là chạy theo mấy đứa con trai trong làng ra bãi đất trống đá bóng. Nhìn tụi nó có áo số, tôi thích lắm. Mãi sau này, mẹ mới gom được ít tiền mua cho tôi một bộ đồ cầu thủ. Lúc đó, tôi vui không tả nổi, ôm quả bóng chạy khắp làng”-chị Thươn nhớ lại.

Từ một cô bé chỉ biết đá bóng theo bản năng, Thươn đã vươn lên trở thành một trong những trụ cột của đội bóng nữ địa phương. Ảnh: R.H

Niềm đam mê đá bóng cứ thế lớn dần trong Thươn theo năm tháng. Năm học lớp 7, Thươn được các chị mời tham gia đội bóng đá nữ của làng. Đó là lần đầu tiên Thươn được chơi bóng trong một đội hình toàn nữ, có người dẫn dắt và bắt đầu được tập luyện bài bản hơn. Không lâu sau, Thươn bắt đầu theo đội đi thi đấu giao lưu khắp các xã trong huyện. Tuy chỉ là các giải nhỏ, không có sân vận động hoành tráng hay khán giả đông đúc nhưng mỗi trận đấu là một trải nghiệm quý giá đối với Thươn.

Từ một cô bé chỉ biết đá bóng theo bản năng, Thươn đã vươn lên trở thành một trong những trụ cột của đội bóng nữ địa phương. Năm 2020, trong một lần tham gia giải bóng đá phong trào, chị đã có màn thể hiện nổi bật khiến nhiều người chú ý. Sau trận đấu, chị Thươn được Ban huấn luyện Câu lạc bộ Bóng đá nữ Link Coffee-một đội bóng phủi địa phương mời về tham gia đội. Từ đó, chị tập luyện, chơi bóng một cách thường xuyên, nghiêm túc, nâng cao kỹ năng thi đấu và quan trọng nhất là được sát cánh cùng những người có cùng đam mê với môn thể thao này.

Thươn (bìa phải) giới thiệu về các thành tích của mình. Ảnh R.H

Chị Thươn chia sẻ: “Sở trường và vị trí yêu thích của tôi trên sân chính là hậu vệ. Đây là nhiệm vụ thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng. Một hậu vệ giỏi cần luôn tỉnh táo, đọc tình huống nhanh, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội và đảm bảo hàng phòng ngự hoạt động chắc chắn, hiệu quả”.

Nhờ có lực lượng gắn kết và kinh nghiệm thi đấu, đội bóng nữ Link Coffee dần trở thành một cái tên đáng gờm ở các giải bóng đá phong trào. Ở phạm vi trong tỉnh, đội hầu như không có đối thủ. Năm 2021, Câu lạc bộ Link Coffee tham gia Giải Bóng đá nữ huyện Krông Buk mở rộng (tỉnh Đắk Lắk). Đây là một giải đấu quy mô, quy tụ 6 đội bóng nữ phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tại giải đấu này, Link Coffee đã thi đấu đầy tự tin, máu lửa và liên tiếp giành chiến thắng. Kết quả, các cô gái của Link Coffee lên ngôi vô địch ngay ở lần đầu tiên tham gia một cách thuyết phục.

Chị Thươn cùng đồng đội giành nhiều thành tích trong các giải bóng đá nữ: Ảnh R.H

Sau chức vô địch đầu tiên, đội bóng nữ Link Coffee tiếp tục duy trì phong độ ổn định và ngày càng gắn kết hơn. Năm 2023, đội tham gia Giải Bóng đá nữ Vsports Bình Định mở rộng và Giải Bóng đá nữ sân 5 huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) mở rộng. Mặc dù gặp nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng Link Coffee vẫn thi đấu tự tin, bản lĩnh và đều xuất sắc đăng quang ngôi vô địch.

Năm 2024, đội bóng nữ Link Coffee tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải Bóng đá nữ 5 người Boom Sport Cup, tổ chức tại huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông). Giải đấu quy tụ 6 đội bóng nữ đến từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai. Trong suốt giải đấu, chị Thươn tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đội Link Coffee. Không chỉ thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn, chị còn có nhiều pha tấn công sắc sảo. Kết quả, Link Coffee giành chức vô địch một cách xứng đáng, riêng chị Thươn được Ban tổ chức vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Anh Nguyễn Anh Dũng-Huấn luyện viên đội bóng nữ Link Coffee-nhận xét: “Thươn là trụ cột và cũng là đội trưởng. Thươn chơi xông xáo, có kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật rõ ràng và luôn quán xuyến lối chơi chung. Ngoài ra, Thươn còn nhiệt tình chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, góp phần xây dựng đội bóng ngày càng phát triển bền vững”.

Không chỉ giỏi đá bóng, chị Thươn còn là thành viên tích cực của Tổ bảo vệ an ninh trật tự làng Tuơh Ktu. Chị luôn sát cánh cùng lực lượng Công an địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Cùng với đó, chị cũng tích cực tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tá Lê Đình Phúc-Trưởng Công an xã Glar-nhận xét: Từ khi tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự làng Tuơh Ktu, chị Thươn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã trong nhiều hoạt động. Nổi bật, vào năm 2024, chị tham gia phối hợp, hỗ trợ cùng lực lượng Công an bắt giữ 1 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.