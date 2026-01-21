Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

1. Giải bóng đá 7 người phường Hoài Nhơn Đông mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 khai mạc vào chiều 2-1, thu hút 16 đội bóng đại diện cho các khu phố trên địa bàn phường. Các trận đấu diễn ra vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kéo dài đến ngày 19-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Các trận đấu Giải bóng đá 7 người phường Hoài Nhơn Đông diễn ra hấp dẫn, thu hút khán giả. Ảnh: A.N

Chỉ mới bắt đầu nhưng giải đã tạo nhiều ấn tượng đẹp - thanh niên hào hứng tham gia thi đấu, cơ sở kinh doanh, cá nhân chung tay tài trợ, lực lượng CĐV hùng hậu có cả phụ nữ, người cao tuổi. Các trận đấu luôn đông nghẹt khán giả. CĐV cuồng nhiệt gõ trống, thổi kèn, reo hò vang cả một vùng quê.

Nhiều cầu thủ, là con em của phường Hoài Nhơn Đông đang sống, làm việc ở nơi xa như TP Hồ Chí Minh cũng về góp mặt. Cuối tuần họ về quê, thi đấu xong thì tối Chủ nhật lại lên xe quay lại TP Hồ Chí Minh để kịp thứ Hai đi làm.

Trên sân, có cả bình luận viên và người livetream trên các trang mạng xã hội. Anh Nguyễn Quốc Đạt (khu phố Thạnh Xuân Đông), cho biết: “Toàn bộ những thiết bị mà tôi đang có đều được đưa ra để ekip quay phim và livetream cho các trận đấu, nhằm mang lại những hình ảnh tốt nhất cho bà con Hoài Nhơn Đông hâm mộ bóng đá ở xa cũng có thể xem”.

Còn anh Trần Anh Tiến, chủ một hệ thống karaoke ở khu phố Thạnh Xuân, thì chia sẻ: “Tôi vừa tham gia tài trợ, vừa là cầu thủ của đội Thạnh Xuân. Trước khi giải diễn ra, đội của chúng tôi có gần một tháng tập luyện. Từ đó, đội Thạnh Xuân thi đấu tốt và giành quyền vào vòng tứ kết của giải sẽ thi đấu sắp tới”.

2. Xuất phát từ truyền thống người dân đam mê bóng đá cuồng nhiệt, phường Hoài Nhơn Đông cũng là “cái nôi” sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng. Điển hình như hai anh em Cao Văn Khánh (từng đá cho đội bóng đá Bình Định, đội bóng đá Khánh Hòa) và Cao Văn Triền, từng thi đấu cho Sài Gòn FC với cương vị là đội trưởng của đội bóng này, đồng thời anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển bóng đá quốc gia.

Giải bóng đá 7 người phường Hoài Nhơn Đông thêm phần khẳng định truyền thống đam mê bóng đá của đông đảo người dân. Lãnh đạo phường rất ủng hộ, cũng như tạo điều kiện tổ chức thường xuyên hoạt động TDTT như thi đấu bóng đá, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN”. Ông PHẠM VĂN CHUNG, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông

Sau khi đội bóng Quy Nhơn - Bình Định xuống hạng, Cao Văn Triền nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB đang chơi cho V-League, nhưng anh từ chối và quyết định ở lại sát cánh cùng đội bóng quê hương là Quy Nhơn United.

Những người con của Hoài Nhơn Đông như: Thanh Phong, Minh Hiếu, Thanh Vị cũng đang thi đấu cho CLB Quy Nhơn United. Cùng với đó, nhân tài bóng đá Hoài Nhơn Đông còn có Phạm Trường Dũ là cầu thủ đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia.

Trong số này, Thanh Phong hiện đang nằm trong nhóm các cầu thủ dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở giải V-League 2 của mùa giải 2025 - 2026. “Lúc nhỏ, tôi cùng bạn bè ở xóm chiều nào cũng ra đám ruộng trước nhà để đá bóng. Từ những trận bóng phong trào ở quê hương, tôi được các thầy phát hiện và tạo cơ hội tham gia đội bóng trường, huyện, rồi tỉnh. Nhờ vậy, mới có cơ hội theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp”, tiền đạo Thanh Phong kể.

Chia sẻ về việc xây dựng sân bóng đá “tiền tỷ” tại quê nhà từ tiền tích góp nhiều năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ Cao Văn Triền cho biết, anh mong muốn góp phần tạo sân chơi cho các cháu thanh thiếu nhi ở quê nhà, đồng thời cũng là nơi tìm kiếm, đào tạo các cháu có năng khiếu và đam mê bóng đá những năm qua.

Anh Cao Văn Khánh - anh trai của Cao Văn Triền, người trực tiếp quản lý sân, đồng thời mở các lớp đào tạo bóng đá thu hút nhiều em tập luyện - chia sẻ: “Lúc nhỏ, chúng tôi làm gì có sân mà đá, chỉ tận dụng những khoảnh đất trống hoặc những đám ruộng khô để chơi bóng. Nay cuộc sống phát triển, các cháu cần có nơi tập luyện, thi đấu tốt hơn, từ đó bồi đắp niềm đam mê. Hai anh em tôi sẽ tiếp tục đóng góp để phát triển bóng đá phong trào Hoài Nhơn Đông”.