Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1980, thôn Tân Bình, xã Đak Đoa) yêu thích bóng đá từ thuở nhỏ, từng là thành viên lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Gia Lai (cũ) năm 1993. Sau này, khi làm tài xế chở mủ cao su cho Công ty 75 (Binh đoàn 15), anh thường xuyên thi đấu cho đội bóng của công ty. Năm 2009, anh được chọn vào đội bóng của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham dự Giải bóng đá Quân khu 5 khu vực Tây Nguyên và cùng đồng đội giành ngôi á quân.

Anh Nguyễn Anh Dũng (thứ 2 từ phải sang) cùng đội bóng Link Coffee vô địch Giải bóng đá nữ S5 Đắk Hà mở rộng tranh cúp BĐS Phú An Khang lần I năm 2024. Ảnh: NVCC

Năm 2015, anh Dũng rẽ hướng sang kinh doanh cà phê, xây dựng thương hiệu Link Coffee. Năm 2017, anh cùng bạn bè thành lập kênh truyền thông thể thao “Phủi Ao Làng”, chuyên livestream các trận bóng đá phong trào địa phương. Quá trình đi khắp nơi thông tin, quảng bá các giải bóng đá, anh nhận ra có rất nhiều cô gái Jrai, Bahnar… yêu bóng đá nhưng thiếu sân chơi và cơ hội phát triển. Năm 2020, anh cùng các thành viên “Phủi Ao Làng” quyết định thành lập đội bóng đá nữ Link Coffee.

Để xây dựng đội bóng, anh Dũng đến tận nhà từng em vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em theo đuổi đam mê. Anh vừa là HLV, vừa quản lý đội, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chiến thuật và tổ chức tập luyện đều đặn. Đồng thời, anh còn chủ động liên hệ với các chủ sân bóng địa phương để xin hỗ trợ sân tập.

Từ 12 cầu thủ ban đầu, đến nay, đội bóng đá nữ Link Coffee đã phát triển lên 30 cầu thủ, trong đó hơn 80% là người dân tộc Jrai, Bana đến từ nhiều xã, phường ở cao nguyên Gia Lai.

Với lối chơi kỹ thuật, tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng, Link Coffee trở thành đối thủ đáng gờm ở bất cứ sân chơi nào. Năm 2021, đội lần đầu bước ra khỏi tỉnh, tham gia Giải bóng đá nữ huyện Krông Buk (tỉnh Đắk Lắk cũ) mở rộng, với sự góp mặt của 6 đội đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thi đấu tự tin, Link Coffee xuất sắc giành chức vô địch.

Từ đó đến nay, đội đã giành chức vô địch ở nhiều giải đấu như: Giải bóng đá nữ Vsports Bình Định mở rộng năm 2023; Giải bóng đá nữ sân 5 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (cũ) năm 2023; Giải bóng đá nữ 5 người Boom Sport Cup tổ chức tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (cũ) năm 2024; Giải bóng đá nữ S5 Đắk Hà mở rộng tranh cúp BĐS Phú An Khang lần I năm 2024…

Đặc biệt, sau những thành công, một số cầu thủ của đội được các CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp ở nhiều nơi chú ý. Tiêu biểu như Trần Thị Bích Ngọc (xã Ia Băng), từng thi đấu cho các CLB bóng đá nữ ở các tỉnh phía Bắc và để lại nhiều dấu ấn.

Các cầu thủ và Ban huấn luyện đội bóng Link Coffee. Ảnh R.H

Dù gặt hái nhiều thành công, con đường đi đến bóng đá chuyên nghiệp của các cô gái vùng cao vẫn còn nhiều trở ngại. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cùng tâm lý lo ngại khi con em đi xa khiến nhiều phụ huynh chưa sẵn sàng ủng hộ con theo đuổi bóng đá dài lâu.

Em Rơ Châm H’Vưn (làng Dút, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Tham gia đội bóng là niềm vui lớn với em. Em được học hỏi, rèn luyện và có thêm bạn bè. Mong rằng đội sẽ có cơ hội thi đấu nhiều hơn để tụi em ngày càng tiến bộ và đạt nhiều thành tích hơn nữa”.

Mỗi lần đưa các em đi thi đấu, anh Dũng đều tự bỏ tiền túi, sắp xếp công việc để đồng hành. Đôi khi gia đình chưa ủng hộ, nhưng vì đam mê và sự nỗ lực của các em, anh vẫn âm thầm hỗ trợ để các em có cơ hội theo đuổi giấc mơ bóng đá. Thời gian gần đây, do thiếu kinh phí, đội không còn tham gia được nhiều giải như trước.

“Đáng tiếc nhất là việc không thể góp mặt tại Giải bóng đá nữ 7 người Vô địch quốc gia Cúp Thiên Khôi 2024 do Công ty CP VietFootball tổ chức tại Hà Nội. Hiện đội vẫn phải thuê sân theo buổi, nên rất mong có một sân tập cố định và nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân yêu thể thao để duy trì và phát triển lâu dài”-anh Dũng trải lòng.