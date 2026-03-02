(GLO)- Các chuyên gia khuyên nên ăn khoảng 35 hạt đậu phộng mỗi ngày, có thể hỗ trợ người lớn tuổi cải thiện khả năng vận động.

Nghiên cứu từ Đại học Deakin Úc chỉ ra những tác dụng thú vị của đậu phộng lên thể chất người lớn tuổi, cho rằng đậu phộng có thể hỗ trợ người lớn tuổi cải thiện khả năng vận động.

Tác dụng thú vị của đậu phộng lên thể chất người lớn tuổi (ảnh minh họa).

Theo đó, nhóm tác giả nghiên cứu từ Úc đã tiến hành thử nghiệm trên 120 người từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, một nhóm được yêu cầu tiêu thụ mỗi ngày 43 g bơ đậu phộng, nhóm còn lại không tiêu thụ.

Sau 6 tháng, những người này trải qua các bài kiểm tra về sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động phần dưới cơ thể, bao gồm tốc độ đi bộ, bài tập đứng lên ngồi xuống...

Kết quả cho thấy tuy tốc độ đi bộ không thể hiện khác biệt, nhưng những người ăn bơ đậu phộng có sự cải thiện đáng kể về sức mạnh cơ bắp phần thân dưới, thực hiện bài tập đứng lên ngồi xuống nhanh hơn. Sức mạnh cơ bắp tương đối ở thân dưới rất quan trọng ở người lớn tuổi, quyết định khả năng tự lập của họ. Duy trì được sức mạnh cơ bắp cũng giúp giảm nguy cơ té ngã.

Tuy ăn thêm bơ đậu phộng song những người này không bị tăng cân. Điều này có thể nhờ vào chất xơ và chất béo lành mạnh của đậu phộng, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn những thứ khác. Đậu phộng là nguồn cung cấp protein và axit amin dồi dào, đồng thời giàu các chất chống viêm và chống oxy hóa, chứa chất béo không bão hòa lành mạnh.

Việc ăn vặt bằng đậu phộng rang nguyên vỏ có thể giúp bảo vệ sự trẻ trung của tế bào, giúp quá trình lão hóa lành mạnh hơn (ảnh minh họa).

Thêm một nghiên cứu nữa từ các nhà khoa học Tây Ban Nha: Việc ăn vặt bằng đậu phộng rang nguyên vỏ có thể giúp bảo vệ sự trẻ trung của tế bào, giúp quá trình lão hóa lành mạnh hơn. Cụ thể, tiêu thụ đậu phộng rang cả vỏ hàng ngày trong 6 tháng có thể làm chậm quá trình rút ngắn telomere, có thể nhờ hàm lượng cao của chất béo không bão hòa đơn và các hợp chất hoạt tính sinh học như axit m-coumaric.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đậu phộng không ướp muối sẽ tốt hơn cho người lớn tuổi do nguy cơ tim mạch. Bởi vậy, người lớn tuổi có thể tiêu thụ đậu phộng dưới mọi hình thức, nhưng chú ý hạn chế gia vị bổ sung khi chế biến.