Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Y tế cơ sở đi tiên phong trong phòng chống suy dinh dưỡng

Dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ em được xác định là một trong hai trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi vẫn ở mức đáng lo ngại.

Xã biên giới Ia Púch hiện có trên 4.000 nhân khẩu, trong đó 71% là đồng bào dân tộc thiểu số; gần 500 trẻ dưới 5 tuổi và gần 200 trẻ dưới 2 tuổi. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm hơn 11%, suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm gần 19%.

Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Púch tổ chức đo chiều cao cho trẻ dưới 2 tuổi. Ảnh: Phi Long

Trước thực tế đó, Trạm Y tế xã Ia Púch đã phát huy vai trò tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng. Các hoạt động tiêm chủng mở rộng, theo dõi tăng trưởng, tư vấn điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ được triển khai thường xuyên, đồng bộ. Đặc biệt, Trạm Y tế chú trọng phát hiện sớm trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi để tư vấn, can thiệp kịp thời.

Theo bác sĩ Dương Văn Trường-Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Púch, việc giảm suy dinh dưỡng không chỉ dừng ở khám, chữa bệnh mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức, thói quen chăm sóc trẻ của gia đình. “Chúng tôi tăng cường truyền thông trực tiếp tại thôn, làng, hướng dẫn cụ thể cách nuôi con bằng sữa mẹ, ăn dặm hợp lý và phòng bệnh cho trẻ, giúp người dân từng bước cải thiện dinh dưỡng cho con em mình”-bác sĩ Trường cho biết.

Các chiến dịch truyền thông dinh dưỡng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo các gia đình có con nhỏ tham gia. Thông qua các buổi tư vấn, nhiều bà mẹ đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, chế độ ăn đủ chất theo từng giai đoạn phát triển. Chị Siu Hiu (làng Goòng, xã Ia Púch) chia sẻ: Trước đây, do thiếu kiến thức, con tôi hay ốm và chậm lớn. Từ khi được cán bộ y tế hướng dẫn cách cho trẻ bú mẹ, ăn dặm đúng cách, tình trạng sức khỏe và cân nặng của con đã cải thiện rõ rệt.

Tích cực phối hợp với nhà trường, cộng đồng

Bên cạnh hệ thống y tế, các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

Tại nhiều trường mầm non, việc theo dõi thể trạng, cân đo định kỳ, tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng được thực hiện nghiêm túc. Nhiều trường chủ động xây dựng vườn rau sạch, cải thiện khẩu phần ăn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Cô giáo Bùi Thị Hoài Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen (xã Ia Púch) cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với trạm y tế để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ, từ đó điều chỉnh thực đơn phù hợp. Các bữa ăn được xây dựng đảm bảo đầy đủ nhóm chất, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và sức khỏe, đồng thời phòng ngừa nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Nhân viên y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc cho bà mẹ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Al Bá. Ảnh: Như Nguyện

Theo ngành Y tế tỉnh Gia Lai, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây từng bước giảm. Trong đó, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 10,4%, giảm 7,01% so với năm 2024; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20,09%, giảm 0,48% so với năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục lồng ghép các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm là ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngay từ 1.000 ngày đầu đời-giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến tầm vóc, thể lực của trẻ.

Chăm sóc sức khỏe, giảm thấp còi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để nâng cao thể lực, tầm vóc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Bà Trần Thị Lệ Kiều - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh - nhấn mạnh: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chủ trương, chính sách dân số, Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 149-KL/TW và các chính sách dân số của địa phương.

Nội dung và phương thức truyền thông sẽ được đổi mới, tăng cường ứng dụng truyền thông số, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.