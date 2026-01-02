Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Y tế cơ sở đi tiên phong trong phòng chống suy dinh dưỡng

Dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ em được xác định là một trong hai trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi vẫn ở mức đáng lo ngại.

Xã biên giới Ia Púch hiện có trên 4.000 nhân khẩu, trong đó 71% là đồng bào dân tộc thiểu số; gần 500 trẻ dưới 5 tuổi và gần 200 trẻ dưới 2 tuổi. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm hơn 11%, suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm gần 19%.

Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Púch tổ chức đo chiều cao cho trẻ dưới 2 tuổi. Ảnh: Phi Long
Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Púch tổ chức đo chiều cao cho trẻ dưới 2 tuổi. Ảnh: Phi Long

Trước thực tế đó, Trạm Y tế xã Ia Púch đã phát huy vai trò tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng. Các hoạt động tiêm chủng mở rộng, theo dõi tăng trưởng, tư vấn điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ được triển khai thường xuyên, đồng bộ. Đặc biệt, Trạm Y tế chú trọng phát hiện sớm trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi để tư vấn, can thiệp kịp thời.

Theo bác sĩ Dương Văn Trường-Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Púch, việc giảm suy dinh dưỡng không chỉ dừng ở khám, chữa bệnh mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức, thói quen chăm sóc trẻ của gia đình. “Chúng tôi tăng cường truyền thông trực tiếp tại thôn, làng, hướng dẫn cụ thể cách nuôi con bằng sữa mẹ, ăn dặm hợp lý và phòng bệnh cho trẻ, giúp người dân từng bước cải thiện dinh dưỡng cho con em mình”-bác sĩ Trường cho biết.

Các chiến dịch truyền thông dinh dưỡng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo các gia đình có con nhỏ tham gia. Thông qua các buổi tư vấn, nhiều bà mẹ đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, chế độ ăn đủ chất theo từng giai đoạn phát triển. Chị Siu Hiu (làng Goòng, xã Ia Púch) chia sẻ: Trước đây, do thiếu kiến thức, con tôi hay ốm và chậm lớn. Từ khi được cán bộ y tế hướng dẫn cách cho trẻ bú mẹ, ăn dặm đúng cách, tình trạng sức khỏe và cân nặng của con đã cải thiện rõ rệt.

Tích cực phối hợp với nhà trường, cộng đồng

Bên cạnh hệ thống y tế, các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

Tại nhiều trường mầm non, việc theo dõi thể trạng, cân đo định kỳ, tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng được thực hiện nghiêm túc. Nhiều trường chủ động xây dựng vườn rau sạch, cải thiện khẩu phần ăn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Cô giáo Bùi Thị Hoài Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen (xã Ia Púch) cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với trạm y tế để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ, từ đó điều chỉnh thực đơn phù hợp. Các bữa ăn được xây dựng đảm bảo đầy đủ nhóm chất, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và sức khỏe, đồng thời phòng ngừa nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Nhân viên y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc cho bà mẹ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Al Bá. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc cho bà mẹ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Al Bá. Ảnh: Như Nguyện

Theo ngành Y tế tỉnh Gia Lai, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây từng bước giảm. Trong đó, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 10,4%, giảm 7,01% so với năm 2024; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20,09%, giảm 0,48% so với năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục lồng ghép các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm là ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngay từ 1.000 ngày đầu đời-giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến tầm vóc, thể lực của trẻ.

Chăm sóc sức khỏe, giảm thấp còi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để nâng cao thể lực, tầm vóc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Bà Trần Thị Lệ Kiều - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh - nhấn mạnh: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chủ trương, chính sách dân số, Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 149-KL/TW và các chính sách dân số của địa phương.

Nội dung và phương thức truyền thông sẽ được đổi mới, tăng cường ứng dụng truyền thông số, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em

Gia Lai điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đơn vị đang triển khai kế hoạch điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em phục vụ cho việc đánh giá các chương trình hoạt động phòng-chống suy dinh dưỡng thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

Dinh dưỡng

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null